Xiaomi va a por todas: lanzará su asistente inteligente fuera de China y presentará procesadores propios cada año

Estamos en los últimos momentos del Mobile World Congress que se está celebrando en España esta semana y Xiaomi no deja de dar titulares.

La empresa ha confirmado sus planes de expansión internacional no sólo de su hardware, sino de su software. Tras el anuncio del lanzamiento de los Xiaomi 17 y 17 Ultra en países de todo el mundo, parece que también tendremos nuevo software.

En declaraciones realizadas a CNBC,el presidente de la empresa, Lu Weibing, ha confirmado la llegada de un asistente inteligente dirigido por IA a mercados más allá del chino.

XiaoAI se hace internacional

Uno de los pilares fundamentales de Xiaomi es la integración entre hardware y software, como vemos en sus productos domóticos e incluso en sus coches. Literalmente.

En la entrevista el directivo de Xiaomi ha revelado que su asistente XiaoAI se expandirá fuera de China, acompañando no solo a los teléfonos móviles sino también a su creciente flota de vehículos eléctricos.

Para lograr una experiencia fluida y competitiva en el ámbito internacional, la marca ha establecido una colaboración con Google, utilizando los modelos Gemini para potenciar las capacidades de su asistente.

Este movimiento podría ser, a falta de saber más detalles, algo parecido a lo que será la nueva Siri de Apple, que correrá bajo el núcleo de Gemini.

XiaomiAI, el asistente inteligente de Xiaomi El Androide Libre

Esto supondría una mayor competencia no sólo para Google, sino para el resto de empresas del mercado, que tienen sus propios asistentes, como Alexa u OpenAI.

XRing como futuro de Xiaomi

Por otro lado, la firma tiene la intención de establecer un ciclo de actualización anual para sus propios procesadores, conocidos bajo el nombre de XRing, siguiendo una estrategia muy similar a la que Google ha implementado con éxito en sus dispositivos Pixel mediante la serie Tensor.

Xring O1 Xiaomi El Androide Libre

Esta decisión marca un punto de inflexión en la trayectoria de la empresa, que busca reducir su dependencia de proveedores externos y ganar un control total sobre la integración entre el hardware y el software de sus terminales.

Los directivos han dejado claro que este esfuerzo no será algo puntual o experimental, sino una hoja de ruta sólida y constante.

La idea de lanzar una nueva versión del chip XRing cada año sugiere que la inversión en investigación y desarrollo ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para competir en las ligas más exigentes del sector móvil.

Hasta el momento, el chip XRing 01 había tenido una presencia algo limitada, habiéndose estrenado el año pasado en dispositivos como el Xiaomi 15S Pro y la Xiaomi Pad 7 Ultra.

Sin embargo, estos productos se mantuvieron principalmente dentro de las fronteras del mercado chino, dejando a los usuarios internacionales con la duda de si verían esta tecnología en sus países. En el futuro parece que será así.