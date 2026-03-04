El Pixel Watch se actualiza para que puedas pagar sin necesidad de abrir la app de Wallet

Llega el mes de marzo y con él, Google se pone las pilas con una nueva plétora de funciones de software tremendamente convenientes, como la llegada de Now Playing en forma de app o nuevos paquetes de temas para Pixel.

Ahora son los Pixel Watch los que se ven ampliamente beneficiados con el nuevo Pixel Drop de marzo. Entre las muchas novedades nos encontramos nuevos gestos y más funciones de IA para los relojes de la firma de Mountain View.

Destaca un sistema de pagos exprés que nos permitirá pagar con el reloj sin necesidad de abrir Google Wallet, aportando un extra de seguridad a la hora de realizar nuestras compras en establecimientos concretos.

Pagar con el Pixel Watch es más fácil

Los relojes de Google se han convertido en un elemento central de este Pixel Drop de marzo. Por ejemplo, una de las novedades más llamativas consiste en alertas instantáneas en el reloj si detecta que nos hemos olvidado el móvil, bloqueándolo en el camino.

Todos los gestos a una mano estrenados en el Pixel Watch 4 ahora se expanden a la pasada generación, al Pixel Watch 3. Estos son pellizcar dos veces o girar la muñeca para responder llamadas, tomar fotos, etcétera.

Ilustración de pago exprés de Google. Google Omicrono

Sin embargo, lo más cómodo es el pago exprés ya mencionado. Hasta el momento, para pagar con un reloj Pixel, era necesario abrir la app Wallet y realizar el pago, con la consecuente molesta de tener que usar la aplicación, o bien darle dos toques al botón de la corona para abrir la app y pagar.

La nueva función elimina este requisito. Cuando está habilitada, el usuario solo tiene que acercar el Pixel Watch al lector para pagar, evitando la obligación de abrir la app de Wallet. Los beneficios de esta característica son varios.

Por un lado, es un plus de privacidad, ya que elimina de la ecuación las miradas indiscretas. Por el otro, es más cómodo. Nos ahorra varios pasos en el momento de pagar, haciendo que el proceso sea más intuitivo y rápido.

Google ha tomado notas del método 'exprés' que también se puede usar en el Apple Watch y que tiene básicamente la misma premisa; usar tarjetas de Apple Wallet sin que tengamos siquiera que desbloquear el dispositivo.

Gestos de Pixel Watch. Google Omicrono

Cabe destacar que, tal y como la propia Google explica, en este caso sí será necesario desbloquear el reloj. Es decir, no bastará con simplemente acercar el reloj al datáfono; habrá que activarlo primero.

El motivo de este requisito es obvio; evitar pagos indeseados en caso de robo o similares. Una novedad que se concatena con varias funciones adicionales centradas en la seguridad que llegan en este Pixel Drop.

Según aclara Google, además de las alertas por abandono de teléfono se habilitan nuevas mejoras en las comprobaciones de seguridad cuando el reloj y el teléfono están conectados, que permiten desactivar el sistema 'Buscar mi dispositivo' añadiendo un PIN.