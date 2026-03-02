Claude está caído: la IA de Anthropic vetada por el Pentágono sufre un 'apagón' en pleno aumento de usuarios

Claude, uno de los tantos servicios de inteligencia artificial usados por millones en todo el mundo, está caído. El chatbot está sufriendo una falla a nivel general, confirmado por la propia Anthropic y que ahora está siendo investigada.

Así lo muestra la página de estado de Claude, que ofrece una visión general de la situación y el funcionamiento de los servicios de Anthropic. Desde las 12:49 hora local española —más allá del mediodía— se han reportado los primeros problemas.

Si bien se desconoce la naturaleza completa de este problema, Anthropic ya se encuentra implementando una solución, en una situación delicada tras la guerra abierta que mantiene el ejecutivo de Donald Trump sobre la firma de Dario Amodei.

Claude está caída

Según revela Claude Status, el problema comenzó a darse a las 11:49 del mediodía UTC, el equivalente a las 12:49 hora local española. Mediante una serie de actualizaciones, Anthropic ha ido investigando el fallo poco a poco.

La misma empresa confirmó que los problemas estaban relacionados con Claude.ai, la web del asistente, y con "las rutas de inicio y cierre de sesión". Luego, este problema se extendió a algunos sistemas API.

Página de estado de Claude. Manuel Fernández Omicrono

Estos primeros errores afectaron a Claude.ai, a la consola y a Claude Code. Finalmente, estos errores abarcaron a Claude Opus 4.6, el modelo más avanzado y potente de la empresa, centrada en razonamiento profundo y en la codificación agencial.

La última actualización que ofrece la web incluye una aclaración sobre el fallo. Según Anthropic, el problema "ha sido identificado", por lo que ya están implementando una solución en los sistemas afectados.

Y es que esta caída se ha producido en un momento de máxima tensión entre Anthropic y el Gobierno de los Estados Unidos. Después de que la firma de IA se negase a ceder a las presiones del Pentágono, Trump vetó de forma definitiva el uso de sus productos en sus agencias.

A este hecho debemos añadirle otro interesante: la llegada de un acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Guerra de los EE.UU para desplegar sistemas de IA en entornos clasificados.

De esta forma, tanto Anthropic como OpenAI se han visto envueltas en una vorágine de polémicas que ha llevado a un movimiento de boicot contra ChatGPT, dando como resultado un aumento en las descargas de Claude frente a su rival.

La ahora desgastada imagen pública de OpenAI ante los sectores antibelicistas de la sociedad se enfrenta a una confrontación contra Anthropic que ya tuvo otro momento álgido en la Super Bowl LX, con los de Amodei riéndose del hecho de que ChatGPT incluyese anuncios en un futuro.