El coche de Xiaomi ya circula por España y se hace viral: hasta los policías se paran para ver el nuevo SU7 en persona

En apenas un par de años, el coche de Xiaomi ha cambiado completamente la conversación sobre los coches eléctricos y el papel que tendrán los fabricantes chinos en su adopción gracias a su apuesta por la tecnología a un precio muy asequible.

No vamos a tener que esperar mucho más para conducir el Xiaomi SU7; Xiaomi ya ha confirmado el lanzamiento en Europa de sus coches para el 2027, y ya está dando los pasos necesarios para ello, como han podido comprobar ya algunos españoles en persona.

Y es que Xiaomi ya ha iniciado las pruebas del SU7 en carreteras españolas, con varias unidades que están circulando en ciudades como Madrid y Valladolid y que ya están llamando la atención y haciendo que más de uno se tuerza el cuello para verlas.

De hecho, uno de los vídeos publicados en TikTok se ha hecho viral por esa razón, porque el Xiaomi SU7 ha conseguido llamar la atención de un policía municipal de Valladolid.

En el vídeo se muestra cómo el agente se para al lado del vehículo y habla con el conductor, aparentemente para preguntarle qué coche es, según el usuario que ha subido el vídeo.

En los comentarios se muestra sorpresa de que Xiaomi haya elegido Valladolid para hacer las pruebas de su coche eléctrico, y algunos comentan que también lo han visto, pero con camuflaje.

En efecto, algunas de las unidades del SU7 que circulan por España están camufladas y otras no, aunque por el momento la compañía no ha aclarado la diferencia entre los diferentes coches que está probando en nuestro país.

El Xiamo SU7 sigue dando vueltas por Valladolid! pic.twitter.com/mo9bdJol8W — Alejandro Perez (@Alejandroperez) February 27, 2026

Lo interesante de estas pruebas públicas es que parecen ir más allá de un simple intento de homologar los vehículos para su venta en la Unión Europea, y todo indica que Xiaomi está aprovechando para realizar algunos experimentos y capturar datos importantes para su futuro.

Y es que casi todas las unidades que han sido 'cazadas' por usuarios de redes sociales cuentan con varios sensores añadidos en la carrocería, desde cámaras a radares, que se suman a los que el vehículo ya tiene de serie.

Estos sensores podrían indicar que Xiaomi podría estar ya probando una nueva generación de sensores para cuando el SU7 sea lanzado en España, o que podría estar obteniendo datos de las ciudades españolas para funciones de ayuda a la conducción como la que permite dejar que el coche se aparque solo.

Debido a las características únicas de las ciudades europeas en comparación con las asiáticas, tiene sentido que Xiaomi quiera asegurarse de que todos sus sistemas funcionan correctamente y están actualizados.

Recordemos que el pasado mes de enero, la compañía lanzó una revisión del Xiaomi SU7, que ahora viene con todas las capacidades inteligentes de serie incluso en las versiones más básicas.