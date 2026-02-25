La nueva actualización de Windows 11 por fin es de las buenas: 3 mejoras que vas a notar en cuanto la instales

El 2026 iba camino de ser el peor año de Windows 11 en mucho tiempo, después de una serie de actualizaciones consecutivas con serios problemas que impedían que el ordenador arranque o que se apague, funciones básicas de un ordenador personal.

Afortunadamente, parece que en Microsoft se han dado cuenta de que no pueden seguir así, especialmente ahora que el crecimiento en usuarios de Windows 11 se ha ralentizado y cada vez más gente se está quedando en Windows 10.

La última actualización lanzada para Windows 11, KB5077241, tiene visos de ser una de las mejores que Microsoft ha desarrollado en mucho tiempo, tal vez porque ha hecho caso a los críticos y ex-desarrolladores de la compañía y se ha centrado en solucionar problemas y lanzar nuevas funciones sin inteligencia artificial.

En efecto, KB5077241 no trae novedades relacionadas con Copilot ni nada relacionado con la inteligencia artificial, y ya nos hemos olvidado de cuándo fue la última actualización semejante.

En vez de eso, la nueva actualización trae una serie de mejoras notables, y la primera tiene que ver con el rendimiento y la estabilidad, con Microsoft afirmando que ha implementado mejoras en varios aspectos del sistema operativo.

Por ejemplo, el proceso de "despertar" el sistema ahora es mucho más fiable, y nuestro ordenador debería volver a funcionar de manera más rápida y consistente después de instalar esta actualización.

De la misma manera, elementos como la barra de tareas, la pantalla de inicio y la app de Configuración han recibido ajustes que hacen que respondan mejor a las acciones del usuario, incluyendo pequeños cambios en la interfaz para ello.

Nueva prueba de velocidad de Internet en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

La segunda gran novedad de KB5077241 se encuentra precisamente en la barra de tareas: si hacemos clic derecho sobre el icono de red, ahora podremos acceder a un nuevo test de velocidad de Internet de manera directa.

Al pulsar en esta nueva opción (que está debajo de la opción "Diagnosticar problemas de red"), se abrirá una ventana con la prueba de velocidad de Bing.com de Microsoft, basada en SpeedTest. Por lo tanto, es lo mismo que simplemente abrir una pestaña y entrar en esa página, pero al menos es algo que puede ayudar a mucha gente.

Por último, la tercera gran novedad es el soporte de la versión 16.0 de Emoji, el estándar Unicode que permite añadir iconos a nuestros textos en todo tipo de apps, páginas web y programas.

Nuevos emoji disponibles en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Emoji 16.0 fue introducido el año pasado e incluye una serie de nuevos iconos, incluyendo el de la cara cansada, el emoji de la huella dactilar, el del harpa, el de una pala y el de una mancha de pintura.

Con esta actualización, podemos abrir el menú de emoji de Windows 11 e introducir estos nuevos emoji en cualquier texto que tengamos abierto, ya sea una app de mensajería, una nota de OneNote o un documento de Word.