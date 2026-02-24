WhatsApp va a cambiar para siempre: por fin van a llegar los mensajes programados, la novedad más esperada

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular en España por muchas razones, como la privacidad de los mensajes gracias al cifrado de extremo a extremo o las funciones relacionadas con los grupos de WhatsApp.

Pero hasta WhatsApp puede mejorar, y por increíble que parezca, aún quedan algunas funciones básicas que encontramos en otras apps de mensajería y que aún no están disponibles en la app de Meta; como por ejemplo, los mensajes programados.

La buena noticia es que probablemente no vamos a tener que esperar mucho para enviar mensajes programados en WhatsApp, a juzgar por el último descubrimiento de WABetAInfo en la última versión beta de WhatsApp para iOS.

En concreto, se ha descubierto que en la pantalla de información de un grupo ahora aparece una nueva entrada, llamada "Mensajes programados", junto con las secciones de mensajes destacados y con enlaces o contenido multimedia.

Esta es la primera vez que vemos una referencia tan clara a los mensajes programados en WhatsApp, una función que ya está presente en alternativas como Telegram y que permite escribir un mensaje y hacer que se envíe a una hora en concreto o con un cierto retraso.

De esta manera, con un mensaje programado es posible enviar un mensaje a la hora que queramos, sin necesidad de abrir la app en ese momento en cuestión; algo que puede ser muy útil en muchas situaciones.

Mensajes programados en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Por ejemplo, esta función puede ser muy útil para enviar recordatorios como "acuérdate de tender la ropa" o "te recuerdo que no estoy disponible ahora", tanto a chats individuales como a grupos; aunque esta filtración apunta a que podremos ver los mensajes programados antes de que sean enviados al grupo.

La función de mensajes programados también puede ser muy útil para enviar mensajes que dependen de un contexto concreto, como por ejemplo "ahora empieza la discusión del partido", o para marcar el comienzo y el fin de un proyecto como "ya no se pueden comprar cupones para la rifa".

Por el momento, no está claro si la función de mensajes programados permitirá un mayor control, como lo que es posible en otras apps; volviendo a Telegram, en esa app es posible repetir un mensaje programado sobre un determinado periodo de tiempo, algo muy útil para recordar las reglas del grupo, por ejemplo.

Al menos, esta referencia es la prueba de que Meta está por fin trabajando en los mensajes programados en WhatsApp, algo que hasta ahora han evitado sin motivo aparente; los usuarios no han tenido más remedio que usar alternativas como otras apps o Shortcuts en iOS.