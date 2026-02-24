Samsung trolea a Apple donde más le duele con el próximo lanzamiento del Galaxy S26: "¿Quieres borrar a tu ex?"

Mañana por fin se presentará la gama Galaxy S26, la nueva generación de smartphones punteros de Samsung que pretende ser la nueva referencia del sector Android para el 2026; y puede conseguirlo gracias a su as en la manga, la inteligencia artificial.

Samsung fue pionera en la integración de la nueva IA generativa en smartphones con los Galaxy S24, y desde entonces ha sido de las primeras en adoptar esta tecnología para todo tipo de utilidades, desde traducción en tiempo real hasta edición de imagen.

El último anuncio de Samsung se centra en este punto fuerte, adelantando las capacidades de edición de imagen por IA que tendrán los próximos Galaxy S26, y haciendo una especial mención a su gran competidor, Apple.

En el vídeo, publicado en las cuentas de redes sociales de Samsung, una mujer está intentando borrar a su expareja de una fotografía tomada desde su smartphone; si nos fijamos en el vídeo, podemos darnos cuenta de que se trata de un iPhone de Apple.

Pese a los varios intentos, la mujer es incapaz de quitar a su ex de la imagen, ya que incluso si la recorta, su pelo sigue apareciendo; entonces es cuando Samsung adelanta que tenemos que "prepararnos para el siguiente nivel de edición de fotografía".

Want your ex out of the picture? Get ready to upgrade to the next level of photo editing. Can your phone do that?



Reserve your $30 credit for up to $930 in total savings during pre-order: https://t.co/dTlilFNoHy pic.twitter.com/F852YLWB0T — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) February 23, 2026

El anuncio hace referencia a la capacidad de los móviles Samsung de borrar personas y otros elementos de nuestras fotografías. Curiosamente, esta no es una funcionalidad nueva, sino que ya está presente en los móviles actuales con Galaxy AI; pero es posible que vaya a recibir mejoras que serán estrenadas con los Galaxy S26.

Este vídeo demuestra que la prioridad de Samsung para los Galaxy S26 estará en el 'software' y no tanto en el 'hardware', que no cambiará mucho respecto a la pasada generación según todas las filtraciones; aparte de nuevos procesadores más potentes y la función de pantalla privada, no deberíamos esperar grandes mejoras en los propios dispositivos.

Sin embargo, el as en la manga de Samsung se encuentra en la adopción de funciones basadas en IA, y ahí es donde puede convencer a los consumidores de que no deberían comprarse el nuevo iPhone 17.

Y es que la referencia al iPhone en este anuncio no es casualidad. Es bien sabido que Apple se encuentra un paso por detrás de sus competidores en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, después de unos inicios poco ambiciosos en este sector.

Por ejemplo, aunque las últimas versiones de iOS ya cuentan con una herramienta que permite eliminar elementos de las fotografías, no está a la altura de lo que Samsung y Google ya ofrecen en sus dispositivos, aunque sea en parte porque se ejecuta directamente en el smartphone y no depende tanto de la nube.