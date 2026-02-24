Perder tu cuenta de Gmail es el último peligro de usar sistemas de IA como OpenClaw

Hace unos días nos levantamos con la noticia de que OpenAI había fichado a Peter Steinberger, creador del polémico OpenClaw.

Este sistema se podía instalar en un ordenador para ser usado como un agente de IA, es decir, una suerte de asistente que realizará todo tipo de tareas por ti desde el ordenador.

Hemos visto suceder historias de terror de gente que veía eliminados archivos pese a la petición al bot de que no lo hiciese, o ver cómo se eliminaban todos los mails de su cuenta de correo.

Pero lo que no habíamos visto hasta ahora era una repercusión colateral: perder la cuenta de Gmail.

Esto, para la mayoría de usuarios, es un problema serio, dada la cantidad de servicios y archivos vinculados a la cuenta de Google, desde Fotos a Drive pasando por usuarios y contraseñas de distintos servicios online.

Notificación de cierre de cuenta de Gmail El Androide LIbre

Pero parece que en Mountain View se han puesto serios y están bloqueando cuentas de Google que han sido usadas con OpenClaw, en teoría porque violan los términos de servicio.

Según Varun Mohan, uno de los responsables de Antigravity de Google, un entorno de desarrollo integrado avanzado que utiliza inteligencia artificial agentica para crear aplicaciones completas, ha confirmado que el acceso a este sistema con bots de IA incumple las condiciones de servicio.

El directivo indicaba que han "observado un aumento masivo del uso malicioso del backend de Anitgravity, lo que ha degradado drásticamente la calidad del servicio para nuestros usuarios. Necesitábamos encontrar una forma de bloquear rápidamente el acceso a estos usuarios que no utilizan el producto como corresponde."

Muchos de los usuarios desconocían que esto violaba las Condiciones de Servicio y al parecer en Google están por la labor de volver a restablecer esas cuentas en cuanto sea posible.

Este tipo de escenarios cada vez será más común, porque el acceso mediante IA a muchos servicios web puede disparar el uso de los mismos, dañando el plan de negocio de sus creadores, lo que puede implicar el cierre masivo de cuentas.

En esta ocasión Google ha querido cortar por lo sano para no dañar la experiencia pero parece que no va a hacer leña del árbol caído y presupone que la inmensa mayoría de usuarios no estaban intentando aprovecharse de Antigravity, sino usarlo de una manera diferente que, no obstante, estaba prohibida en las normas del sistema.