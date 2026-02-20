Es oficial: Xiaomi anuncia el lanzamiento internacional de la serie Xiaomi 17 para el 28 de febrero en Barcelona

Hace cuatro días se filtraron los posibles precios de los nuevos Xiaomi 17 de los que se desconocía su fecha de lanzamiento en Europa. Ahora Xiaomi lo ha hecho oficial justo a los 8 días de su presentación.

La fecha elegida para el lanzamiento de la nueva serie Xiaomi 17 es el 28 de febrero en Barcelona, justo unos días antes del comienzo del Mobile World Congress 2026.

La serie estará compuesta por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra para así convertirse en los flagships de la compañía china para este año 2026 y llevar en volandas la fotografía codesarrollada con la legendaria marca Leica.

El evento de lanzamiento "La nueva ola de imágenes" comenzará a las 14:00 horas en España y se podrá presenciar online a través del streaming en los canales oficiales de Xiaomi.

Desde la página web del fabricante chino se anima a que los seguidores visiten la página oficial del evento, y aquellos que lo vean de forma online, podrán participar en sorteos y acceder a beneficios exclusivos durante la retransmisión.

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

La web del evento ya está disponible en España y desde la misma se puede reservar alguno de los nuevos componentes de la serie al igual que suscribirse para recibir 100 Mi Points.

Lo que se desconoce es si finalmente el Xiaomi 17 Pro y el 17 Pro Max harán su aparición de forma internacional.

Hay mucho interés por ambos modelos, ya que han destacado por otra pantalla incrustada en el mismo módulo de la cámara y que logró el aplauso de los presentes en la presentación a finales del año pasado en China.

Sucedió lo mismo el año pasado con los modelos Pro que se quedaron finalmente sin llegar a España, al igual que a otras regiones.

La filtración de hace días dejó caer que el precio se mantendría sin cambios, aunque habrá que esperar a la presentación para confirmarlo, ya que es otro de los temores a los que se enfrentan los seguidores de la marca tras la subida de precio exponencial de la memoria RAM.

Xiaomi ya avisó hace unos meses que en 2026 se subiría el precio de sus móviles, por lo que se eleva el interés por el lanzamiento de la serie Xiaomi 17.

Una serie que destacará por llevar en sus entrañas el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y unas mejoras en las cámaras para seguir avanzando en la fotografía de sus flagships.