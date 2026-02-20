El nuevo Bixby de Samsung es oficial: un agente de IA con el que puedes hablar para buscar en la web y controlar el móvil

Tras un comienzo en falso en enero, Samsung vuelve a la carga para anunciar el relanzamiento de Bixby. Su asistente vuelve totalmente renovado con IA y estará disponible con la actualización One UI 8.5.

El asistente Bixby ha permanecido prácticamente en la sombra desde hace años, pero ha sido capaz de mantenerse vivo y coleando para que ahora vuelva con más fuerza gracias a las actualizaciones que va a integrar Samsung.

Lo ha hecho oficial hace unas horas desde su web para dar todos los detalles de un agente que se caracterizará por ser una IA conversacional como lo es ChatGPT, Claude o Gemini.

Bixby seguirá siendo el agente con IA que destacará por la labor que mejor sabe hacer: controlar el dispositivo.

El lenguaje natural ahora forma parte de su experiencia para que los usuarios puedan controlar sus dispositivos "sin la necesidad de usar comandos o nombres de ajustes exactos".

El nuevo Bixby controlando los dispositivos Samsung

La experiencia es similar a la de Gemini en Google Home, que ahora permite apagar luces o controlar el termostato con el lenguaje natural para que la IA de Google nos entienda perfectamente.

Ahora, los usuarios con One UI 8.5 podrán explicar simplemente lo que desean como "No quiero que la pantalla se apague cuando sigo mirándola".

Bixby comprende la solicitud y activa de forma inmediata el ajuste "Mantener la pantalla encendida mientras se mira".

Si un usuario pregunta "¿Por qué la pantalla de mi móvil siempre está encendida dentro del bolsillo de mi pantalón?", Bixby utilizará el contexto para activar la función Protección contra toques accidentales.

Las búsquedas web de Bixby

Bixby no solo se quedará en el control del dispositivo, ya que ofrecerá resultados de la web en tiempo real. Y aunque Samsung no menciona cómo funcionará esta experiencia, Perplexity, según 9to5Google, ha sido mencionado en varias ocasiones.

En uno de los vídeos compartidos por Samsung se puede ver cómo el usuario solicita información sobre un hotel en Seúl que tenga piscina para niños. El asistente responde con las distintas ofertas, detalles y toda la información necesaria.

El nuevo Bixby ya está disponible en los Galaxy S25 a través de la última beta de One UI 8.5 que se ha desplegado en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.

Imagen de Bixby analizando la consulta hecha por el usuario para la búsqueda de un hotel Samsung

One UI 8.5 se lanzará primeramente con los nuevos Galaxy S26 que se presentarán la semana que viene en el Galaxy Unpacked, y más tarde llegará al resto de dispositivos a través de esta versión basada en Android 16.

Una renovación esperada para que sea más sencillo controlar cualquiera de los cientos de ajustes que tiene nuestro móvil Galaxy y no se pierda tanto tiempo buceando por los ajustes.