Google Maps cambia para siempre si lo usas en la bici o mientras caminas: ahora es tan inteligente como en el coche
Google ha anunciado el lanzamiento de Gemini en la sección de navegación de Google Maps para trayectos a pie o en bicicleta.
La inteligencia artificial de Gemini continúa con su expansión por absolutamente todos los rincones de las apps y servicios de Google, y ahora le toca el turno a una de las apps más populares de la compañía, Google Maps.
A partir de ahora, Gemini aparecerá en la sección de navegación de Google Maps, incluso si estamos andando o en bicicleta; de esta manera, el asistente nos puede ayudar con conversaciones inteligentes sobre los sitios que estamos visitando.
Recordemos que Gemini ya había llegado a Google Maps, pero únicamente en el modo de conducción, donde el asistente puede responder a preguntas relacionadas con nuestro trayecto, algo especialmente útil en Android Auto.
Lo que Google ha anunciado hoy es algo parecido pero adaptado a los viajes a pie o en bicicleta, donde las prioridades son otras (no vamos a preguntar dónde está la gasolinera más cercana, por ejemplo).
Entre las preguntas que ahora podemos hacer a Gemini en Google Maps mientras vamos a pie se encuentran "¿en qué barrio estoy?" o "¿hay cafeterías con baño en mi ruta?".
De la misma manera, los ciclistas ahora pueden hacer preguntas que les permitan mantenerse concentrados en su ruta, como "¿Cuánto tiempo me queda de recorrido?"; también podemos dar órdenes como "Dile a Sarah que llegaré 10 minutos tarde" y la IA se encargará de usar la app adecuada con el mensaje en cuestión, sin pararnos.
De hecho, el gran aliciente de usar Gemini en Google Maps es que no necesitamos dejar de andar o de pedalear para centrarnos en el asistente; podemos hacer estas preguntas conforme nos estamos moviendo usando los micrófonos del móvil o de nuestros auriculares y sin mirar la pantalla.
El asistente no solo será capaz de responderlas, sino de seguir la conversación con más sugerencias relacionadas con nuestro trayecto; por ejemplo, preguntando cómo es el parking del restaurante que hemos preguntado antes.
Google pone como ejemplo que estemos andando y no sepamos dónde hemos terminado. Podemos preguntar "OK Google, ¿en qué barrio estoy?" y, a continuación, "¿Cuáles son los mejores restaurantes de la zona?"; Gemini recomendará varias opciones que estén cerca de nuestra ruta basándose en los datos de Maps.
Google asemeja esta experiencia a hablar con un amigo o tener un "pasajero" mientras vamos en bicicleta.
Pero sobre todo, esta novedad representa el nuevo camino que está siguiendo Google Maps, que está quitando importancia a la experiencia clásica de meter una dirección y mostrar indicaciones, en favor de una nueva experiencia conversacional en la que en cualquier momento podemos explorar nuestro entorno y descubrir nuevas localizaciones.
La función de Gemini en navegación durante viajes a pie y en bicicleta ya está disponible en España y el resto del mundo en Google Maps para iOS, mientras que la versión de Android lo está recibiendo poco a poco.