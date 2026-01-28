YouTube deja de funcionar bien con algunos navegadores: Google bloquea una función exclusiva de Premium

La cruzada de Google contra los bloqueadores de anuncios se puede estar extendiendo a programas que permiten usar funciones de Premium sin pagar, a juzgar por los problemas que están empezando a sufrir los usuarios.

En los últimos días, los foros de soporte de navegadores web alternativos como Brave Browser, Samsung Internet, o incluso Microsoft Edge se están llenando de usuarios quejándose de que YouTube deja de funcionar correctamente.

En concreto, estos navegadores tienen en común que permiten la reproducción en segundo plano de YouTube usando varios "trucos" para mostrar la ventana del vídeo sin tener que mostrar la página web al completo en la pantalla.

Mucha gente usa Brave, Samsung Internet y Edge para escuchar vídeos musicales mientras usa otras apps, por ejemplo. De hecho, esta función es uno de los grandes motivos por los que usar un navegador diferente a Google Chrome, que no cuenta con esta funcionalidad de base.

El problema es que la reproducción en segundo plano de YouTube es exclusiva de los usuarios de pago que tengan una suscripción Premium, ya sea Individual o Familia; los usuarios de Premium Lite, o los que usan YouTube gratis, no tienen acceso a esta ventaja.

No es ningún secreto que estos navegadores alternativos se están saltando este requisito, al implementar la reproducción en segundo plano a nivel de la app (de hecho, funciona con otras plataformas de vídeo además de YouTube).

Hasta ahora, Google no ha hecho mucho para evitar estas prácticas, pero eso parece haber cambiado de la noche a la mañana, con el bloqueo de estos navegadores web.

Brave Browser presume de vídeos de YouTube sin anuncios y en segundo plano

Los usuarios afectados afirman que, cuando intentan reproducir un vídeo de YouTube en segundo plano, la reproducción se para después de unos segundos y solo se muestra una pantalla en negro en el reproductor, según PiunikaWeb.

De hecho, los usuarios están comprobando que este bloqueo ocurre incluso si tienen una cuenta Premium de pago; por lo tanto, el bloqueo se ha realizado a los navegadores y no a la función en sí, ya que esto último sería difícil de parte de Google.

Por lo tanto, la única opción que tenemos si queremos tener reproducción en segundo plano en YouTube es comprar una suscripción Premium y usar la app oficial de Youtube, sin posibilidad de usar el navegador que queremos.

El único consuelo es que este bloqueo podría ser evitado por los navegadores alternativos con algunas modificaciones que llegarían en una futura actualización.

Por ejemplo, los desarrolladores de Brave consideran este bloqueo como un "bug" y afirman haberlo solucionado ya, y algunos usuarios afirman que han recuperado la reproducción en segundo plano después de actualizar.