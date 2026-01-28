Samsung hace oficial la pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra: oculta selectivamente tus mensajes ante miradas ajenas

El Galaxy S26 Ultra con la nueva función de privacidad Ice Universe

Si el modelo base de la serie Galaxy S26 aumentará su capacidad de almacenamiento, el S26 Ultra va a disfrutar de una función que llama la atención poderosamente, su nueva pantalla de privacidad.

Así lo ha hecho saber Samsung desde su web para publicar varios vídeos en los que se puede ver la función Pantalla de Privacidad.

Es una función basada en un componente de hardware en la pantalla que ofrece protección contra miradas indiscretas desde ángulos laterales.

Y si antes sabíamos que desde un ángulo lateral la pantalla se podía poner prácticamente negra, ahora conocemos que tendrá un control de privacidad parcial y localizado.

Lo que significa que se puede aplicar la protección de privacidad a una zona concreta de la pantalla como pueden ser las notificaciones de mensajes emergentes.

La pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra

Se oculta esa pequeña porción y el resto de la pantalla permanece completamente normal como si fuera simplemente magia a nivel de hardware.

Por ejemplo, si te llega un mensaje de WhatsApp, al mirar frontalmente el Galaxy S26 Ultra se podrá leer la notificación, pero desde la vista lateral el área de notificación queda completamente negra.

La pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra se oculta desde un lateral

Por lo que oculta el contenido del mensaje y va a hacer que el Samsung Galaxy S26 Ultra sea un móvil único en este aspecto frente a la competencia en este año 2026.

Samsung, de momento, no ha citado el nombre explícito de dicha función, pero apareció este mes en una captura de pantalla que la propia compañía compartió sobre las novedades de la interfaz de One UI 8.5.

El fabricante coreano no ha andado parco en el anuncio y ha compartido una serie de vídeos en los que se puede ver cómo el contenido simplemente desaparece cuando lo ves desde un lateral.

Como se ha mencionado, permite ocultar ciertas partes, y no solo notificaciones, sino incluso apps específicas o incluso cuando estamos tecleando una contraseña.

Imagen de la nueva función del Galaxy S26 Ultra Samsung

Samsung lo cita así desde el anuncio oficial: "No todos necesitan el mismo nivel de privacidad. Esta nueva capa te da la libertad de elegir lo que mejor se adapte a ti".

Sigue con: "Puedes personalizarla para aumentar la protección en aplicaciones específicas, o al introducir datos de acceso a áreas más privadas de tu teléfono. Con múltiples ajustes para regular la visibilidad, puedes limitar lo que otros ven según el nivel de protección que necesites".

De momento, esta mágica función de privacidad se queda en el Galaxy S26 Ultra y los otros dos móviles que completan la serie se quedan sin ella.

Una experiencia de privacidad que por sí sola llamará suficientemente la atención para ser un gran reclamo de ventas. Sobre todo porque, según los precios de la RAM, Samsung parece que no aumentará el precio de sus móviles.