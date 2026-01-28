Es oficial: Google AI Plus llega a España y amplía los límites de uso de Gemini 3 y Nano Banana Pro por menos de 8 euros al mes

Aparte de algunos pequeños cambios que producen grandes beneficios en Gemini, Google acaba de anunciar su nuevo plan Google AI Plus con el objetivo de que el usuario aumente su productividad.

Google AI Plus ya está disponible en España a un precio de 7,99 euros, aunque en su oferta de lanzamiento se puede adquirir por 3,99 al mes durante dos meses.

Esta nueva suscripción llega a España y a 34 países para acercar las virtudes y bondades de Gemini 3 Pro y Nano Banana Pro a más usuarios, mientras Google AI Pro cuesta 21,99 euros al mes.

Google AI Plus, según afirma Google desde su blog, ofrece 200 GB de almacenamiento de Google One para Fotos, Drive y Gmail que puede ser compartido con cinco miembros de la familia.

Aunque lo que prima de esta nueva suscripción es el "acceso mejorado" a Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Deep Research y el "acceso limitado" a Veo 3.1 Fast.

Google AI Plus

NotebookLM también amplía sus posibilidades con Google AI Plus con más resúmenes de audio, cuadernos y más.

Aunque una de las mayores diferencias entre Google AI Plus y AI Pro está en la ventana de contexto de 128K para el primero y 1 millón de tokens para el segundo.

Es la "memoria a corto plazo" que tiene la IA durante un chat o cuánta información puede leer y tener en cuenta al mismo tiempo antes de empezar a olvidar lo del principio.

La diferencia es pasar de subir un libro mediano o una tesis doctoral a cargar cientos de documentos financieros de los últimos 5 años y que encuentre contradicciones en los mismos.

El nuevo plan también da paso a un mayor acceso a Flow, la herramienta de cine con IA de Google, para crear escenas e historias cinematográficas, mientras hay acceso limitado a Veo 3.1.

Google AI Plus está disponible desde Google One y también da 200 créditos de IA mensuales para la generación de vídeo en las herramientas Flow y Whisk (creación de imagen a vídeo con Veo 3).

Otra de las peculiaridades del nuevo plan barato de Google es el acceso previo a Gemini en Chrome que permite que el asistente personal navegue por la web.

Al igual que también se da acceso a Gemini en Gmail, Google Vids y otras apps de Workspace para elevar la productividad con la completa suite de apps y servicios que atesora el gigante tecnológico.

A por ChatGPT Go

El nuevo plan llega para dar una alternativa muy convincente a los usuarios que pagan por ChatGPT Go y así ponerle las cosas difíciles a OpenAI, si no lo está ya haciendo desde que lanzara Nano Banana el verano pasado.

ChatGPT Go cuesta 9,99 euros en España y sigue la misma pauta que Google AI Plus al ampliar los límites de uso como cargar más contenido o crear más imágenes.

Una experiencia que Google siempre ha dado sin poner muchos límites. De hecho, se pueden generar múltiples imágenes con Nano Banana sin tener que pasar por caja.

Y que ahora se mejora enormemente en un momento en el que Gemini 3 Pro ha deslumbrado y ha sido capaz de reducir la distancia frente a ChatGPT en el uso de chatbots IA.