LaLiga ofrece 50 euros por chivarse del bar de la esquina y responden con memes: "me sale un año gratis de IPTV"

LaLiga hace algo más que ordenar bloqueos masivos de páginas web para luchar contra la piratería del fútbol en España; mucha gente acaba de descubrir que la organización tiene un canal de denuncias.

En concreto, LaLiga quiere acabar de una vez por todas con los establecimientos que emiten el fútbol sin una licencia adecuada, una costumbre de los bares españoles que está siendo atajada con denuncias directas a los propietarios de los establecimientos.

Ahora, para fomentar el uso de este canal de denuncias, LaLiga ha anunciado una nueva promoción que permite conseguir una "gratificación de 50 euros" por cada denuncia válida que se registre en su plataforma, pero no ha sido tan bien recibida como tal vez se esperaba.

Y es que la nueva medida se ha convertido en objeto de broma y chanza en redes sociales, donde los usuarios se ríen de LaLiga y de esta medida; es un auténtico contraste respecto a la manera en la que la organización la ha presentado.

El proceso de denuncias por el canal oficial de LaLiga presume de ser "rápido, intuitivo y confidencial" y consiste en introducir una serie de datos sobre el establecimiento en el que supuestamente hemos visto la retransmisión ilegal del fútbol.

En concreto, debemos fijarnos en la esquina de la pantalla del televisor, donde se muestra una letra diferente dependiendo del tipo de establecimiento: "B" en el caso de bares y "A" en las casas de apuestas.

La nueva promoción de LaLiga ofrece 50 euros por denunciar bares

Según LaLiga, si no aparece ninguna letra, el establecimiento podría estar emitiendo una "señal ilegal" y por eso pide la cooperación de los consumidores prometiendo una recompensa económica de 50 euros a cambio.

Eso sí, estas denuncias deben ser "válidas", lo que conlleva una serie de requisitos como adjuntar fotografías del televisor donde se emite el partido y de la fachada e interior del local, además de dar nuestro nombre real junto con nuestra documentación para recibir el pago.

Incluso entonces, es posible que no recibamos el dinero; por ejemplo, si el establecimiento ya ha sido denunciado cuatro veces o si ya ha sido denunciado por el mismo partido o emisión, o si ya hemos denunciado anteriormente el mismo sitio.

En otras palabras, LaLiga pretende que nos pongamos a tomar fotos del bar en el que estamos e identificarnos con nuestro DNI por una promesa vaga de recibir algo de dinero, algo que inevitablemente terminará mal con la clientela y el propietario, como advierten en redes sociales.

🛡️⚽ LALIGA refuerza su Canal de Denuncias contra el fútbol ilegal en hostelería.



💡 Las denuncias válidas y verificadas podrán recibir 50€.



🤝 Protegemos el fútbol legal y a los establecimientos que cumplen la normativa.



👉 https://t.co/VJaDXEzYEe#PROTEJAMOSELFÚTBOL… pic.twitter.com/OEeSmuyOtT — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) January 28, 2026

De hecho, este anuncio no ha sido recibido precisamente con jolgorio por los usuarios de redes sociales, que muestran consternación y dudas de si alguien realmente va a denunciar su bar favorito de esta manera, con el riesgo que conlleva.

Algunos incluso se atreven a bromear con el asunto, recordando que con 50 euros "les sale un año gratis de IPTV", en referencia a uno de los problemas más criticados del fútbol en España: su precio.

Y es que un detalle que a nadie se le escapa es que 50 euros es el precio por conseguir acceso a todo el fútbol durante solo un mes; algo que probablemente es coincidencia, pero que no deja de ser llamativo.