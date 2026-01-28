El "Google Maps" para comprobar las carreteras cortadas por la nieve en tiempo real antes de tomar el coche

Este mundo digital al que nos vemos abocados permite tener a mano ciertos mapas como el del estacionamiento regulado en Madrid o uno de gran valor para un día como hoy para conocer el estado de las carreteras, el de la DGT.

A las afueras de Madrid, al igual que otras zonas de España, la nieve ha dibujado un panorama blanquecino que para los que toman el coche para dirigirse a sus lugares de trabajo suele traer bastantes problemas.

No solo por la obligación de poner cadenas si se vive en zonas de la sierra o montaña, sino porque la caída repentina de tanta nieve puede cortar los accesos normales que solemos tomar para ir a destino.

El mapa de la DGT en su web permite echar un vistazo rápido para conocer si las vías principales de acceso a la ciudad están cortadas, o si las carreteras por las que hemos de conducir tienen alguna incidencia.

En un temporal de nieve, como el que hemos vivido en Madrid hace un par de horas, disponer de este mapa nos permite ahorrarnos algún problema inoportuno que incluso nos deje bloqueados en carretera.

El mapa de la DGT que muestra todas las incidencias en tiempo real en la Comunidad de Madrid

Abierto el mapa, con la rueda del ratón o un pellizco de dos dedos, permite ampliar el mapa para dirigirnos a las carreteras marcadas con color rojo que mostrarán las incidencias reportadas con los triángulos y el icono de nieve.

Por ejemplo, si pulsamos sobre alguno de esos iconos se desplegarán el resto de incidencias cercanas, y cada una abre paso a una ventana informativa con todos los detalles.

Aviso de circulación restringida

Aparte de detalles como la carretera, el sentido, la fecha, nivel de servicio y el municipio en el que se encuentra localizado, se puede leer en el titular de la ventana que la circulación puede estar restringida para vehículos pesados.

Lo que nos da es la información precisa para saber si hemos de quedarnos en casa o salir a tomar el coche.

Si queremos incluso más precisión en los datos que ofrece la web de la DGT, podemos acercarnos a este enlace que, usando los filtros de comunidad autónoma y provincia, genera una lista con todas las incidencias en tiempo real.

Pulsamos sobre consultar después de seleccionar la provincia, y aparecerá el número total de incidencias y la lista con cada una de ellas según el último reporte dado.

Aparte de la web de DGT, también se puede usar Google Maps o Waze que informarán en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios que lanzan alertas relacionadas con dificultades en la carretera como puede ser por la nieve.