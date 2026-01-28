Golpe a Windows 11: entra en caída libre de usuarios y obliga a Microsoft a prometer grandes cambios para 2026

Microsoft no podría haber empezado el 2026 con peor pie, con no una, sino dos actualizaciones para Windows 11 que introducen problemas graves en funciones básicas del sistema operativo, como apagar y suspender el ordenador.

Ahora, Microsoft ha hecho una gran promesa de cambios en la plataforma de Windows que irán dirigidos a solucionar los problemas de fondo del sistema operativo y prepararlo para el futuro.

El anuncio llega con la última versión en desarrollo de Windows que ya está llegando a los usuarios de Windows Insider; y aunque por el momento la compañía no ha tenido mucho más que compartir, no deja de ser una noticia alentadora.

Y es que los problemas de Windows van mucho más allá de un par de actualizaciones fallidas, como han notado expertos y entusiastas; incluso antiguos empleados de la compañía tienen la opinión de que Microsoft tiene que cambiar de rumbo rápidamente.

Es una tendencia clara desde que Microsoft decidió centrarse casi en exclusiva en la inteligencia artificial de Copilot; es evidente que el desarrollo de sus programas y de Windows ha sufrido como consecuencia.

Los efectos negativos de esta política ya se están dejando notar. Según datos de Statcounter, la cuota de mercado de Windows 11 lleva dos meses seguidos en caída libre, al mismo tiempo que Windows 10 está recuperando usuarios.

Es un patrón peligroso teniendo en cuenta que está previsto que el próximo mes de octubre Microsoft termine con el soporte extendido de Windows 10 del que dependen los usuarios españoles para seguir recibiendo actualizaciones.

Microsoft quiere evitar a toda costa una situación como la de Windows XP, que siguió recibiendo actualizaciones mucho después del fin de soporte por la enorme cantidad de ordenadores en los que seguía ejecutándose y que no había dado el salto a Windows Vista o Windows 7.

La clave puede estar en estos "cambios tras las bambalinas" que Microsoft acaba de prometer con el lanzamiento de la primera versión 26300, que llegará al consumidor como Windows 11 26H2 con lanzamiento previsto para la segunda mitad del 2026.

El HP OmniBook Ultra 14 será uno de los primeros ordenadores con Windows 11 26H1 HP El Androide Libre

Las versiones 26300 de Windows 11 siguen estando basadas en la plataforma Germanium de Windows 11 25H2, por lo que no está claro qué cambios relacionados con la plataforma Microsoft podrá realizar en tan poco tiempo.

Recordemos que Windows 11 26H1 será una versión exclusiva para los primeros ordenadores basados en procesadores Snapdragon X2 Elite y que estrenará una nueva plataforma, llamada Bromine.

Por lo tanto, se dará la extraña circunstancia de que Windows 11 26H2 usará una plataforma más vieja que 26H1, lo cual demuestra que Microsoft no planeaba grandes cambios de base pese a lo que ahora está prometiendo.

Pero no tiene por qué ser algo desastroso. Todo dependerá de las prioridades de Microsoft para la próxima gran versión de Windows 11, y si la compañía consigue convencer a los usuarios que está perdiendo de que vuelvan.