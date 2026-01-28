La carga de los móviles Galaxy cambia para siempre: el nuevo cargador inalámbrico al estilo Apple se filtra en fotos

Después de adoptar un soporte parcial del nuevo estándar de carga inalámbrica Qi2 con los Galaxy S25 y los Galaxy Z Fold y Z Flip, los móviles de Samsung finalmente tendrán soporte completo, incluida la carga magnética.

Ya ha pasado un año desde la presentación de los Galaxy S25, pero aún tenemos que esperar un poco para tener sus sucesores, los Galaxy S26, en las manos. Un retraso que está bien documentado, así como las novedades de los nuevos dispositivos.

Aunque la lista de novedades de los Galaxy S26 no sea muy larga, al menos se espera que solucione uno de los aspectos más flojos de los Galaxy S25: la batería y la carga. En concreto, las filtraciones afirman que Samsung dará soporte completo a Qi2.

En concreto, la última filtración publicada por SamMobile revela las primeras fotografías reales del nuevo cargador inalámbrico magnético de Samsung que será lanzado al mismo tiempo que los Galaxy S26.

El nombre de este dispositivo es "Magnet Wireless Charger" y tiene el número de modelo EP-P2900BBEGWW; la gran novedad respecto a los cargadores que ya ofrece Samsung se encuentra en el logotipo "Qi2" que encontramos en la parte trasera de la caja.

Qi2 es el estándar de carga inalámbrica basado en buena parte en MagSafe de Apple, que lleva ya años siendo usado en los iPhone pero que por fin está disponible en móviles Android sin necesidad de adaptadores o fundas especiales.

Cargador inalámbrico Qi2 de Samsung en fotografías filtradas SamMobile

Google se adelantó con los Pixel 10, que son capaces de usar accesorios MagSafe y Qi2 de fábrica, y ahora se le sumará Samsung como demuestra esta filtración. Sin embargo, y a diferencia de Google y su Pixelsnap, Samsung no creará una marca nueva para este tipo de carga magnética.

El nombre del producto es bastante claro en que es un cargador inalámbrico magnético, basado en el estándar Qi2 y con una potencia de 25W; aunque Samsung recomienda usar un adaptador de corriente de 45W por la pérdida de energía que se produce durante el proceso.

Los 25W de potencia de este nuevo cargador dejan atrás al cargador inalámbrico que Samsung ya ofrece en su tienda, que es de solo 15W y por lo tanto, los dispositivos compatibles se cargarán mucho más rápido.

Cargador inalámbrico de Samsung en fotografías filtradas SamMobile

La clave para obtener esta mayor potencia se encuentra en el soporte completo de Qi2, incluidos los nuevos imanes que ahora están instalados en el borde del cargador y que se alinean perfectamente con los imanes de fundas y smartphones compatibles.

Por lo tanto, con este cargador deberíamos poder cargar tanto un iPhone como un Pixel 10 a la máxima potencia de 25W, además de los nuevos Galaxy S26.

Los dispositivos que tengan una versión básica de Qi2, como los Galaxy S25 o los Galaxy Z Fold7, estarán limitados a 15W de potencia de manera continua, mientras que los dispositivos con carga Qi1 podrán alcanzar esa potencia solo en picos y normalmente rondarán entre los 5W y los 7,5W.