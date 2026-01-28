Android va a cambiar para siempre con la interfaz completa de escritorio: se filtra por primera vez en dos vídeos

Un ordenador portátil con Chrome y el buscador de Google Unsplash El Androide Libre

La versión de Android dedicada a los PCs va en buen camino, y si ya conocimos algunos detalles a finales del año pasado, hoy por primera vez se ha filtrado la interfaz al completo.

El reporte de un bug de Google en Chromium Issue Tracker sobre las pestañas incógnito de Chrome ha venido acompañado por dos capturas de pantalla.

Por la descripción, se puede saber que el dispositivo utilizado es el HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook con nombre en clave "Brya (Redrix)".

Es un Chromebook que cuenta con un chip Intel Core 12th Gen (AlderLake-U) de 2021 y el número de compilación de "ALOS" (nombre en clave de Aluminum OS) es el ZL1A.260119.001.A1.

Hay otro detalle en la filtración y es la versión con Android 16, lo que no sorprende, según 9to5Google, ya que Google internamente suele usar hardware de Chromebook para desarrollar la nueva experiencia.

El sistema operativo Android para PCs

Sobre la interfaz que ahora se ha filtrado con sendos vídeos, la barra de estado es más alta y mejor optimizada para pantallas grandes comparado al modo proyectado en móviles y tablets.

Hay más cambios como el tiempo en segundos en la parte superior seguido por la fecha, o en el lateral derecho el icono de batería de Android 16 con el WiFi, un icono de notificaciones, el idioma, Gemini y el dedicado a la grabación de pantalla.

La barra de tareas sigue sin cambios, mientras que el cursor del ratón se ha modificado levemente para que tenga una especie de cola.

La interfaz de Google Chrome se alinea con la actual para las pantallas de mayor tamaño de Android, exceptuando el botón de extensiones, que se encuentra solo disponible en la versión del navegador para escritorio.

android-sistema

En los vídeos también se puede ver cómo funciona la multitarea al dividir la pantalla en dos para tener distintas apps en cada uno de los laterales.

Es justamente una de las ventajas de la versión escritorio de Android que dará lugar a otras experiencias con todo el beneficio de tener este sistema operativo sincronizado con móviles y tablets al revés que Chromebook.

Hay más. El sistema de ventanas de escritorio es prácticamente igual al que tenemos hoy y sigue la misma pauta con el nombre de la app a la izquierda.

Los botones de minimizar, pantalla completa y cerrar, que se colocan en la parte superior derecha, son similares a los de ChromeOS.

Una aproximación a lo que nos espera con Android para PCs que seguirá el camino abierto por los PCs con chip Snapdragon en Windows y los propios de Apple.