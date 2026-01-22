La pantalla del Galaxy S26 Ultra cambia para siempre con 'Privacy Screen': Samsung filtra la novedad estrella de su móvil

Estos días atrás se filtraron imágenes de uno de los accesorios más importantes de los próximos Galaxy S26, su batería externa magnética. Samsung también tiene preparada una jugada maestra, aunque esta vez en el software con la función "Pantalla de Privacidad".

La compañía coreana publicó en su web todas las novedades que llegarán con Good Lock, su suite para personalizar cada recoveco del software de One UI.

Entre todas esas novedades, según 9to5Google, ha confirmado una de las funciones más importantes del próximo Galaxy S26 Ultra, Privacy Screen.

Como suele hacer con cada una de las nuevas versiones de One UI, Samsung está preparando nuevas actualizaciones de Good Lock.

Entre las que se incluyen a LockStar, QuickStar, GameBooster, ThemePark y HomeUp, de la que justamente conocimos hace días las opciones de personalización que ofrecerá en la pantalla de inicio.

Imagen con la nueva función de Pantalla de Privacidad 9to5Google

Lo curioso es que entre todas ellas haya aparecido una captura en la que aparece la función de Pantalla de Privacidad del Galaxy S26 Ultra.

Se puede ver en una de las imágenes que aparece esta función como uno de los ajustes rápidos, y no al lado de otros como Modo Avión o Grabar pantalla, sino junto a los más importantes.

If you still don’t have a clear idea of what the private screen on the Galaxy S26 Ultra is, just watch this video. Once you do, you’ll immediately understand why this is easily the most marketable feature of the S26 Ultra. pic.twitter.com/93uTzFAR5Y — Ice Universe (@UniverseIce) January 15, 2026

En la captura se puede ver que se encuentra ubicado debajo de reproducción de música al lado de Smart View, Nearby devices y SmartThings.

Lo que demuestra la importancia que le va a dar Samsung a esta nueva experiencia de pantalla de los Galaxy S26 y que esperamos probar pronto in situ.

Será una función exclusiva del Galaxy S26 Ultra que utilizará un nuevo componente de hardware con el objetivo de imitar un protector de pantalla de privacidad.

Con el deseo de ocultar el contenido a cualquiera que mire la pantalla desde un lateral y así evitar que los fisgones echen una ojeada a nuestro móvil.

Las demostraciones hechas anteriormente han dejado claro que es una tecnología que impresiona, y la semana pasada Ice Universe publicó en su cuenta de X un vídeo del funcionamiento de la pantalla con "Pantalla Privada".

Se puede ver perfectamente qué según el ángulo en el que miremos al próximo Galaxy S26 Ultra la pantalla se va oscureciendo para convertirse casi en un espejo que refleja el entorno.

El Galaxy S26 Ultra se espera que se presente en febrero y esta nueva función será exclusiva según se puede saber del modelo Ultra de la serie.