Orange se ha caído durante dos horas: las llamadas a otras operadoras no funcionaban

Tras la caída sufrida por X (antes Twitter) la semana pasada, ahora ha sido Orange la que ha sufrido en la mañana de hoy una caída general del servicio en España que impedía realizar llamadas a móviles con otras operadoras en una situación bastante peculiar.

Vodafone confirmó a EL ESPAÑOL - El Androide Libre que su servicio funcionaba perfectamente sin problemas.

Downdetector comenzó a recoger miles de reportes por parte de los usuarios de los problemas con Orange que indicaban un cese de servicio, pero uno bien peculiar, porque han sido llamadas que no se han podido realizar a móviles con otras operadoras.

A las 13:05 horas, desde la web de Downdetector, conocida por ser el lugar al que dirigirse cuando cualquier servicio o plataforma digital no funciona, se mostraba el pico de reportes con más de 3.423 reportes enviados.

Orange salió rauda a comunicar que estaban solucionando el problema que ha impedido llamadas a móviles de usuarios que cuenten con otra operadora que no sea la suya, como ha podido ser Movistar o mismamente la mencionada Vodafone.

Imagen de Downdetector con los problemas reportados de Orange

La misma operadora señalaba que el problema general que se estaba sufriendo en España debería de solucionarse en unos 20 minutos.

Así ha sido, y sobre las 13:11 horas las llamadas a móviles de otras operadoras se han restablecido para que el servicio vuelva a la normalidad como suele ser siempre.

En nuestras pruebas en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, al intentar llamar a otro móvil, simplemente se detenía la llamada.

Y la verdad que Orange ha solucionado ágilmente un problema que en el primer momento parecía que iba a ser mayor, por lo que en este sentido hay que aplaudir la rápida acción.

Este tipo de caídas, aunque no suelen ser normales, suelen pasar, aunque su extensión no suele ser a todo el territorio nacional y las operadoras suelen solucionarlas a tiempo.

No como ha ocurrido en los meses pasados con Cloudflare o AWS de Amazon que prácticamente dejaron paralizado a medio internet.

Cloudflare sufrió dos caídas masivas en un corto periodo de tiempo entre el mes de noviembre y diciembre para dejar claro que este servicio, en el punto de mira en España por LaLiga, si deja de ser operativo, conlleva la interrupción en plataformas como LinkedIn o juegos online multijugador como Fortnite.

La gravedad del asunto fue que si se sufrió la mayor el 18 de noviembre, el 5 de diciembre se volvió a tener los mismos problemas.