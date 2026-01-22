El móvil con Windows 11, Linux y Android que quiere decir adiós a tu portátil: se convierte en un ordenador completo

Hace ya casi nueve años que dijimos adiós a Windows Phone, la que podría haber sido la tercera alternativa del sector de los smartphones pero que terminó siendo otro fracaso más en la lista de Microsoft.

Es una pena, porque Windows Phone tenía ideas muy interesantes que unían lo mejor de los ordenadores portátiles y los smartphones; pero tal vez era un sistema adelantado a su tiempo que puede merecer la pena recuperar.

Así nace NexPhone, el nuevo proyecto que pretende unir un smartphone y un ordenador en un único dispositivo, aunque lo hará de una manera algo diferente y tal vez más inteligente: ofreciendo un sistema operativo para cada situación.

Por defecto, el NexPhone es un smartphone Android cualquiera; la única característica llamativa es que se trata de un móvil rugerizado que soportará mejor los golpes y el uso continuo en cualquier tipo de trabajo, pero de esos ya hay muchos.

Por defecto, será un dispositivo muy familiar; está basado en Android 16 y sus creadores prometen no meter ningún tipo de "bloatware", por lo que será una experiencia rápida y con mucho almacenamiento libre para instalar las apps que queramos.

La app de Linux en el NexPhone Nex Computer El Androide Libre

Lo interesante llega con una de las pocas apps que vienen instaladas por defecto, que permite iniciar el sistema operativo Linux; en concreto, se trata de un entorno basado en Debian que se ejecuta dentro de la app.

De esta manera, en cualquier momento podemos tener acceso a un sistema operativo avanzado, con una interfaz gráfica simple pero completa que permite ejecutar una gran variedad de programas y servicios.

Como dicen sus creadores, este es un entorno de escritorio de verdad, "no un juguete", y por lo tanto, puede ser ideal para programadores, administradores de sistema, o para cuando necesitemos ese "algo más".

Pero el verdadero giro de guión llega cuando reiniciamos el móvil y nos permite iniciar una sesión de Windows 11; en efecto, estamos ante un dispositivo con arranque dual que permite iniciar tanto Android como Windows según nuestras necesidades.

Windows 11 en el NexPhone Nex Computer El Androide Libre

Y no hablamos de una app que asemeja el funcionamiento del sistema de Microsoft. Este es un sistema Windows 11 completo como el de un ordenador portátil, con todo lo que ello supone.

La gran diferencia se encuentra en la app preinstalada que adapta la interfaz al tamaño de la pantalla del smartphone, y que nos recuerda mucho a Windows Phone, con las apps y los widgets repartidos en una cuadrícula.

El as en la manga se encuentra en la conexión USB-C del móvil, que nos permite conectar un monitor externo y usar el smartphone como si fuese un ordenador portátil Windows 11; o también podemos usar Android y Linux en la pantalla grande si lo preferimos.

Android 16 en el NexPhone Nex Computer El Androide Libre

Con un monitor externo y un conjunto de teclado y ratón conectados por Bluetooth, la experiencia debería ser idéntica a la de un ordenador, algo que ni siquiera marcas como Samsung con su DeX pueden decir.

El NexPhone puede ser el móvil que realmente sustituya a todos tus dispositivos, aunque hay algunos aspectos a tener en cuenta que sus propios creadores advierten.

Para empezar, este no es un smartphone de gama alta. Está basado en un procesador Qualcomm QCM6490, basado en el Snapdragon 778G y acompañado de 12 GB de RAM, y por lo tanto, no es el más potente de la gama, pero ha sido escogido por su vida longeva, con soporte prometido hasta 2036.

De la misma manera, el resto de componentes de hardware no destaca, como la pantalla de 6,58 pulgadas que aún tiene un "notch" en forma de gota que ya hasta los móviles de gama baja están abandonando. Por lo demás, cuenta con 256 GB de almacenamiento y una cámara de 64 Mpx con sensor Sony IMX787.

NexPhone con Android, Linux y Windows 11 Nex Computer El Androide Libre

La propia compañía reconoce que el NexPhone no va a sustituir a nuestro smartphone de gama alta, pero que puede ser un móvil secundario con protección que nos puede salvar la vida en más de una situación; y por supuesto, no ocupa tanto como un ordenador portátil.

El NexPhone ha sido presentado por los creadores de NexDock, un adaptador que convierte el móvil en un ordenador, así que tienen experiencia en este aspecto.

El NexPhone estará disponible durante el tercer trimestre del 2026, con un precio de 549 dólares, aunque ya es posible reservarlo con un adelanto (reembolsable) de 199 dólares en su página web oficial.