Honor supera a Xiaomi, Oppo y Vivo en crecimiento global de envíos de móviles Android: la clave, fijar el precio adecuado

Móviles como el nuevo HONOR Magic 8 Pro están posicionando a HONOR como una de las marcas de mayor prestigio, y ahora cuenta en su haber con ser la marca con el mayor crecimiento de envíos internacionales, superando a marcas chinas top.

La marca, con datos provenientes de la consultora independiente Omdia, registró un crecimiento interanual de aproximadamente el 55 % en el periodo Q1-Q3 de 2025 para situarse entre los 10 principales fabricantes globales.

Para poner de relieve este dato, hace cinco años los mercados extranjeros suponían menos del 10 % de las ventas globales de Honor.

Hay un segmento de precio en el que HONOR ha situado su estrategia de lanzamientos y que lo ha diferenciado de otros fabricantes chinos, el de 300 a 500 dólares.

Representó el 23 % de sus envíos internacionales en los tres primeros trimestres de 2025 y con la cuota más alta entre los principales fabricantes chinos.

Los fabricantes de móviles chinos top de Android Omdia

Se puede ver en la gráfica adjunta que pasa por encima de OPPO, vivo y Xiaomi, y en Europa lo está haciendo muy bien según se recoge desde Omdia.

En el mismo periodo de tiempo, HONOR se situó entre los cinco primeros fabricantes en mercados como Reino Unido y Francia, mientras que en el segmento de plegables tipo libro alcanzó el segundo puesto en Europa Occidental.

Crecimiento de envíos al exterior Omdia

El HONOR Magic V5 ha sido la lanzadera perfecta para auparse en un mercado complicado tras el gran lanzamiento que tuvo Samsung con su plegable tipo libro Galaxy Z Fold 7.

Su diseño delgado, gran autonomía y las capacidades avanzadas de IA han convertido al HONOR Magic V5 en uno de los plegables tipo libro más interesantes que se pueden comprar en el mercado español.

En Europa Central y del Este también ha logrado resultados muy importantes con envíos que aumentaron en un 15 % en el periodo citado de Q1 - Q3 de 2025.

Su apuesta por la disciplina de marca, la ejecución en los canales y la diferenciación de producto están siendo los valores en los que se está apoyando para recoger estos resultados tan fructíferos.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

En el resto de regiones también le está yendo muy bien y Latinoamérica está siendo una baza fundamental para convertirse en la columna vertebral de distribución de dispositivos.

Consolida su presencia en México y Centroamérica, y en otras regiones, como Oriente Medio y África, se ha convertido en el principal motor de crecimiento incremental con un volumen total de envíos que se acercó al de Latinoamérica.