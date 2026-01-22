Gemini sin anuncios: Google redobla su compromiso y no hay planes para seguir el camino tomado por ChatGPT

Mientras se espera por la actualización de Gemini Live para poner al modo de voz avanzado de Gemini al día con los últimos modelos de IA, Google DeepMind redobla su compromiso de mantener Gemini sin anuncios.

En una entrevista realizada por Alex Heath, según 9to5Google, Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, se reitera en su posición para alejarse del camino tomado por ChatGPT con la introducción de anuncios.

Estos días atrás conocimos que OpenAI se prepara para llevar la publicidad a los usuarios del plan gratuito y del nuevo Go de ChatGPT, que ya está disponible en todo el planeta.

Se empaña la experiencia de usuario que hasta ahora ha estado ofreciendo con el objetivo de generar una nueva fuente de ingresos para las arcas de OpenAI, que se encuentra en un momento económico bastante peliagudo, según The New York Times.

La afirmación de Demis Hassabis se realizó en una conversación en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Demis Hassabis en una fotografía de archivo.

De hecho, sus palabras sobre la reciente decisión de ChatGPT fueron estas: "Es interesante que hayan optado por eso tan pronto... Quizás sienten que necesitan generar más ingresos".

Con esta afirmación, Google DeepMind asegura al usuario que cuentan con el respaldo financiero para mantener a Gemini como una experiencia libre de anuncios.

Y no es la primera vez que Google ha comentado sus planes sobre la posibilidad de que los anuncios caigan en Gemini.

El mes pasado, Dan Taylor, vicepresidente de Publicidad Global de la compañía, publicó un mensaje afirmando que "no hay anuncios en la app de Gemini y actualmente no existen planes para ello".

Es una respuesta dada a un artículo de AdWeek que aseguraba que Google había compartido con clientes planes para introducir la publicidad en el modelo de IA.

En un momento actual, en el que Gemini está ganando mucha tracción gracias a la gran actualización de Gemini 3 Pro, la mera posibilidad de anuncios se vería como un escollo por parte del usuario.

Google con el foco puesto en lo 'core' de Gemini

Google señala que está centrado en la "experiencia core" de Gemini: "Nos estamos enfocando en la experiencia esencial y en la tecnología base para ser un mejor asistente, en una gama mucho más amplia de tareas y en más formatos".

Sigue con: "Si deseas un verdadero asistente universal en el que puedas confiar, que sea personal y que te conozca a fondo, creo que querrías tener la certeza de que sus recomendaciones son realmente beneficiosas para ti, imparciales y libres de influencias".

Las siguientes palabras de Demis Hassabis, que aparte de ser CEO y cofundador de DeepMind es un reconocido neurocientífico y pionero en inteligencia artificial, son importantes: "Y creo que si empiezas a mezclar eso con publicidad, podría funcionar, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se hace".

Las cifras de uso y la cuota de mercado que ostenta ahora Google han cambiado totalmente las reglas de juego de lo que fue un ChatGPT que hace un año dominaba absolutamente frente al resto de competidores.

Google está apuntalando bien cada movimiento estratégico que ha realizado desde que anunció Nano Banana en agosto del año pasado hasta el cierre del acuerdo, de hace días, con Apple para integrar Gemini en el ecosistema del iPhone, y que lo ha validado como una prueba suprema de calidad de su IA generativa.