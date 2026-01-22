La búsqueda de Google cambia para siempre: lo va a saber todo de ti, desde el nombre de tus hijos hasta tus viajes

La búsqueda de Google también usará Personal Intelligence, una tecnología estrenada en Gemini que permite conectar con el resto de aplicaciones de la compañía para obtener datos de los usuarios.

Google ha empezado el 2026 con fuerza, y con mucha confianza en que tiene el as en la manga necesario para ganar la guerra de la inteligencia artificial que no tiene OpenAI ni ningún otro rival: los datos de los usuarios.

Cuando creamos una cuenta de Google, también ganamos instantáneamente una cuenta de Gmail, YouTube, Drive, Photos, y muchos otros servicios muy populares en todo el mundo y algunos de los cuales son imprescindibles para el internauta medio.

Ahora, Google quiere usar esos servicios para que Gemini pueda ofrecer una experiencia más personalizada para cada usuario por separado; en la compañía creen que eso es necesario para demostrar de una vez por todas el verdadero potencial de la inteligencia artificial.

Google llama a esto "Personal Intelligence" (Inteligencia Personal), y hoy ha anunciado que también empezará a usarla en la búsqueda de Google para ofrecer resultados más personalizados y útiles para los usuarios.

La búsqueda de Google conocerá datos personales como el nombre de nuestros hijos Google El Androide Libre

En concreto, el nuevo Modo IA de Google será capaz de conectarse a apps como Gmail y Google Fotos para obtener información del usuario y así mostrar respuestas que serían imposibles de otra manera.

En uno de los ejemplos mostrados por Google, el usuario está buscando unas zapatillas nuevas, y el Modo IA se da cuenta de cuál es su marca preferida y le muestra resultados con un estilo diferente a los que ya había visto.

El Modo IA es capaz de saber la marca favorita del usuario porque ha usado los datos de Gmail (por ejemplo, las últimas facturas que ha recibido) y de Google Fotos (como las zapatillas que salen en las últimas fotografías del usuario).

En otro ejemplo, el usuario busca cosas que hacer en sus próximas vacaciones; el Modo IA puede hacer referencia al hotel que el usuario ha reservado conectándose con Gmail, además de fijarse en las pasadas vacaciones en Google Fotos para sugerir un itinerario personalizado, que incluye museos para los niños o un establecimiento de helados si se da cuenta de que salimos en muchas fotos con uno.

El Modo IA de Google sabrá dónde vamos a viajar para recomendarnos ropa Google El Androide Libre

Google también presume de que esta tecnología nos va a ayudar en nuestras compras, porque el Modo IA ahora puede considerar el tipo de productos que compramos y cuáles son nuestras tiendas favoritas.

En base a eso, puede recomendar una chaqueta de nuestras marcas favoritas y que son apropiadas para el viaje que vamos a hacer (como por ejemplo, si en la localización que vamos a visitar va a hacer frío).

Estos datos adicionales incluso pueden ser usados de manera entretenida; por ejemplo, si le preguntamos "si fuera una película, ¿cuál sería?" o podemos pedirle que describa nuestro día perfecto.

Al igual que ocurrió cuando fue anunciado para Gemini, Personal Intelligence demuestra que la IA es más útil cuando sabe más de nosotros; pero también demuestra la cantidad de datos personales que Google tiene de nosotros, y que ya no tiene miedo de usarlos comercialmente.

En Google deben ser conscientes del rechazo que provocará esta función, y por eso han prometido que no se activará por defecto y que los usuarios tendrán que elegir las apps que pueden aportar datos al Modo IA de la búsqueda.

Además, todas estas funciones son exclusivas del Modo IA, y no se integrarán en la lista de resultados tradicional, al menos por el momento.

Google también ha repetido la promesa de que no entrenará su inteligencia artificial con los datos de los usuarios "de manera directa", aunque ha aclarado que sí usará las respuestas generadas por el Modo IA para mejorar sus modelos.

En otras palabras, la IA no usará nuestras fotos personales para entrenar el modelo, pero sí que usará la respuesta (con detalles personales como las marcas favoritas o lo que hemos hecho en las vacaciones), lo que ya ha atraído algunas críticas.

Por el momento, Personal Intelligence solo está disponible en inglés y en los Estados Unidos, pero Google ya ha adelantado que quiere expandirlo a todo el mundo en el futuro.