Adiós a los protectores de pantalla con el Galaxy S26 Ultra: podría estrenar un nuevo Gorilla Glass más resistente

Si la pantalla del Galaxy S26 Ultra va a contar con una maravillosa función para la privacidad, también lo hará en su resistencia, ya que se acaba de filtrar que estrenaría la nueva generación de Gorilla Glass.

Ice Universe de nuevo vuelve a la carga con una nueva filtración que indica que el Galaxy S26 Ultra vendrá con una nueva generación del panel protector.

El nuevo Gorilla Glass, según Android Authority, se caracterizaría por una "resistencia ultraalta" y "eliminar los protectores de cristal templado".

Así lo ha señalado Ice Universe para convertirse en el "killer" de los fabricantes de protectores de pantalla. Mantiene que los problemas que requerían la protección de un panel de cristal templado, ahora se resuelven directamente a nivel del cristal.

Bastante elocuente, el filtrador mantiene que las láminas antirreflejos, las ultratransparentes, los protectores de cristal templado y los filtros de privacidad tienen los días contados.

El vidrio del Galaxy S26 Ultra se deshace de varios tipos de láminas. El revestimiento antirreflejos con la lámina propia y la tecnología de luz no polarizada CoE logra lo mismo con las de alta transparencia ultraclaras.

La nueva generación de Gorilla Glass de resistencia ultraalta conseguirá que el usuario prescinda de la compra de un protector de cristal templado.

Samsung Galaxy S25 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

La nueva tecnología de privacidad, de la que hemos conocido hace unas horas cómo se situará en el panel de ajustes rápidos, hará lo mismo con los filtros de privacidad.

Por lo que la pantalla del próximo Samsung Galaxy S26 Ultra se va a convertir en uno de los componentes que más novedades recoja para mejorar la experiencia básica que tenemos con un móvil diariamente.

Y tanto el Galaxy S24 Ultra como el S25 Ultra contaron con un revestimiento antirreflejo que logra que la luz del día incida en menor grado sobre la pantalla (funcionando mejor en el flagship de 2025).

Se espera que en este aspecto el fabricante coreano sea capaz de mejorar la pérdida de la capacidad antirreflejo en el tiempo, sobre todo comparado con la del Galaxy S24 Ultra, que fue el primero que la estrenó.

Por lo que parece el Galaxy S26 Ultra mejorará este aspecto para dar un salto hacia adelante desde el Galaxy S25 Ultra que contó con Gorilla Armor 2.

Se desconoce si Samsung seguirá con la línea del Gorilla Armor 2 (resistencia con propiedades antirreflejos) o adoptará una denominación comercial totalmente nueva, según las numerosas propiedades que contará la pantalla.