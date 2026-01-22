Adiós a la copia pirata de Spotify: los enlaces desaparecen de la web tras una demanda masiva de la industria

El 2025 cerró con una de las noticias más chocantes que hemos publicado en mucho tiempo, el anuncio de que unos hackers habían conseguido hacer una copia de casi todos los archivos de Spotify.

Los responsables forman parte de Anna's Archive, un proyecto que originalmente nació para hacer copias digitales de libros descatalogados o difíciles de encontrar, pero que recientemente se había expandido al sector musical.

Ahora, los propietarios de Anna's Archive pueden haber descubierto que esa era una mala idea, porque han sido demandados por la mayor parte de la industria discográfica y ya han empezado a borrar archivos.

La demanda fue presentada el pasado 29 de diciembre por Warner Records, UMG, Sony Music, e incontables otras discográficas, además de la propia Spotify, aunque su implicación ha sido "secreta" hasta esta semana que los documentos han sido publicados (vía TorrentFreak).

Los demandantes acusan a los propietarios de Anna's Archive de una variedad de delitos, incluyendo "infracción masiva de copyright" además de "brecha de contrato" y violaciones de varias leyes dedicadas a la protección de los derechos de autor como la DMCA.

La demanda explica que Anna's Archive se saltó "descaradamente" la protección anticopia de Spotify para hacer una copia de 86 millones de archivos de música y de metadatos pertenecientes a 256 millones de canciones, que la organización "amenazó" con publicar en su totalidad.

El motivo por el que esta demanda ha sido interpuesta "en secreto" es para que los propietarios de Anna's Archive no puedan "frustrar de manera preventiva" las medidas que solicitan a la justicia contra la página web.

Entre estas medidas se encuentran la suspensión del dominio .org, algo que ocurrió a principios de este mismo mes; en su momento, un representante de Anna's Archive intentó calmar a los usuarios afirmando: "no creemos que esto tenga nada que ver con Spotify".

El tiempo no les ha dado la razón, y ahora se ha revelado que la página perdió su dominio .org, que suele ser difícil de perder, como resultado de estas medidas preliminares solicitadas al jurado del distrito sur de Nueva York por los demandantes para evitar la difusión de los archivos obtenidos de Spotify.

Un detalle llamativo es que estas medidas fueron tomadas sin que los responsables legales de Anna's Archive pudiesen defenderse, ya que en primer lugar aún no han sido identificados.

Pese a esto, el jurado ha ordenado a Anna's Archive que se abstuviera de "alojar, enlazar o distribuir" las obras protegidas por derechos de autor, y los intermediarios, como proveedores de servicios, deben ayudar en ello.

Por el momento, Anna's Archive parece haber cumplido la orden de la justicia estadounidense, ya que la página oficial del proyecto ha eliminado los enlaces a todos los archivos relacionados con Spotify.

La sección de Spotify en Anna's Archive, vacía después de la demanda El Androide Libre

En la sección en la que hasta ahora se podían descargar los archivos torrent para descargar los 6,2 TB de datos hechos públicos ahora se muestra un mensaje: "No disponible hasta nuevo aviso".

Hay que aclarar que, hasta la fecha, la organización sólo había publicado archivos relacionados con los metadatos de las canciones alojadas por Spotify, y nunca llegaron a publicar los archivos de música pese a su promesa inicial.

Pese a la eliminación de esta sección, los metadatos siguen estando disponibles para descarga porque se publicaron a través de una red P2P torrent, que permite compartir archivos entre usuarios a través de Internet de manera descentralizada, es decir, sin un servidor central.

Por lo tanto, la gran cuestión es si Anna's Archive se ha salvado de lo peor al borrar la sección y no publicar los archivos de música, o si esto es solo el principio y todo el proyecto terminará cerrado, incluyendo la sección de libros.