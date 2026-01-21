OnePlus no va a desaparecer: la marca niega oficialmente las falsas afirmaciones sobre su posible desmantelamiento

Tras conocer algunas especificaciones del nuevo móvil que prepara OnePlus, la marca ha tenido que salir a la palestra para negar oficialmente los recientes reportes que claman su posible desaparición.

Ha sido el equipo de OnePlus en India el que ha respondido a la solicitud de Android Authority que se hizo eco del reporte que publicó Android Headlines ayer mismo.

La compañía afirma que las operaciones comerciales de OnePlus continuarán en el país de forma normal como lo ha sido hasta la fecha.

Y mientras no aborda directamente todas las afirmaciones que se lanzaron en el día de ayer, sí sugiere que OnePlus no planea ningún tipo de cierre de la noche a la mañana, al menos en uno de sus mercados más grandes e importantes.

Robin Liu, CEO de OnePlus en India, publicó en su cuenta de X (antes Twitter): "Quería aclarar cierta desinformación que ha estado circulando sobre OnePlus India y sus operaciones. Operamos con normalidad y seguiremos haciéndolo".

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

De hecho, el reporte de Android Headlines lo tilda de "falso" y "no verificado".

El comunicado en España: "Las operaciones comerciales existentes de OnePlus Europa continúan desarrollándose con normalidad. Están plenamente garantizados el servicio posventa, las actualizaciones de software y el compromiso con los derechos de los usuarios".

OnePlus proviene de BBK y OPPO y el hecho de que en este mismo año ya ha habido grandes movimientos, como la reintegración de realme como una submarca, genera incertidumbre por el futuro de ciertas marcas.

El reporte de ayer clama que OnePlus lleva años luchando por su cuota de mercado y, tras unos resultados bastante decepcionantes en India y China, la empresa matriz podría estar buscando reducir sus pérdidas.

Los recientes rumores sobre la cancelación del OnePlus 15s y el móvil plegable OnePlus Open 2 no han hecho otra cosa que alentar la posibilidad de que la marca definitivamente deje el segmento de los smartphones.

Mismamente, Yogesh Brar en X publicó que algunos cambios estarían llegando a OnePlus, para que incluso esta misma semana publicase que una "marca popular está teniendo problemas internos y es posible que las cosas no le salgan bien".

Esta afirmación la hizo antes de terminar su teaser sobre la cámara de 200 Mpx para el próximo flagship de OnePlus.

La misma Asus confirmó en los primeros días de enero que se daba una pausa en 2026, y el momento que se está viviendo actualmente, debido a la carencia de chips de memoria a nivel mundial, está generando mucha incertidumbre en muchos ámbitos.

Los fabricantes de móviles se las ven y desean para asegurar chips de memoria para sus futuros móviles e incluso Xiaomi, Oppo y Vivo estiman recortes de producción de hasta el 20 % para este mismo año.