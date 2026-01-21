El móvil más deseado de Samsung se filtra en fotos reales: así será el Galaxy S26 Ultra y su fecha de lanzamiento

Ya queda menos para el lanzamiento de los Galaxy S26; la gran duda es cuándo se producirá exactamente. Los últimos rumores apuntan a que ni siquiera la propia compañía está segura al 100%.

Y es que, según el medio News1Korea, Samsung quiere evitar a toda costa presentar los Galaxy S26 el próximo 13 de febrero; y el motivo es muy supersticioso: no quiere que el evento se celebre durante un viernes 13.

En efecto, aparentemente Samsung quiere evitar fechas de mal agüero para su lanzamiento más importante del año, algo que se suele hacer en mercados asiáticos como China, donde el número 4 es evitado a toda costa.

Por lo tanto, según esta filtración originalmente el plan era presentar los nuevos smartphones a mediados del próximo mes, algo que finalmente se retrasará a la semana siguiente, y como consecuencia, los consumidores tendrán que esperar.

El nuevo plan consiste en presentar los Galaxy S26 el próximo 25 de febrero, para ofrecer un periodo de reserva para los consumidores de una semana, durante la cual probablemente podrán obtener los dispositivos con alguna ventaja o regalo.

Eso lleva el lanzamiento definitivo de los Galaxy S26 al próximo 5 de marzo, al menos según esta filtración; eso representa un mes de retraso respecto a los Galaxy S25, que estuvieron disponibles globalmente a partir del 7 de febrero.

Sin embargo, eso supone que las filtraciones se van a disparar en las próximas semanas, ya que los dispositivos estarán cerca de las tiendas durante más tiempo; y ya estamos viendo las consecuencias.

Maqueta del Samsung Galaxy S26 Ultra @SaudiAndroid | X El Androide Libre

Y es que la última filtración consiste en las primeras fotografías reales del Galaxy S26 Ultra, o más concretamente, de una de las maquetas que usan las tiendas en los expositores para atraer a los consumidores.

Por lo tanto, lo que vemos en las fotos se parece, por no decir que es idéntico, al producto final que recibiremos el próximo mes de marzo y confirma algunos de los cambios que ya se esperaban para esta generación.

La diferencia más notable del Galaxy S26 Ultra respecto al Galaxy S25 Ultra se encuentra en el conjunto de cámaras, que ya no tiene las lentes saliendo directamente de la trasera, sino alojadas en una sección propia con forma de píldora.

En realidad, este cambio no es exactamente sorprendente, teniendo en cuenta que el Galaxy Z Fold 7 ya adoptó estas líneas de diseño, pero no deja de ser confirmación de que este será el nuevo aspecto de los móviles punteros de Samsung.

Las fotografías también muestran cómo será el lápiz táctil S Pen, que en esta generación estará más integrado en el dispositivo de una manera diferente, más en el borde, para ganar espacio en el interior.

Esta maqueta se muestra en uno de los colores del Galaxy S26 Ultra que ya han sido filtrados, el blanco; también estará disponible en negro, azul y morado, y además, una filtración afirma que desde la página de Samsung se podrá comprar en color oro rosa y plateado.