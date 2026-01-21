Gemini cambia para siempre en tu móvil con NotebookLM: ya puedes usar tus cuadernos en el menú rediseñado de adjuntos

La posibilidad de añadir cuadernos de NotebookLM desde Gemini, aparte de facilitar su uso, también permite utilizar el modo razonamiento. Ahora ya se puede en España usar el botón "+" para añadir un cuaderno desde la app para móviles.

En diciembre se actualizó Gemini en su versión web con la integración fabulosa de NotebookLM, para que ahora esté ya en Android y con el extra que significa que se haya rediseñado la lista de opciones del botón "+".

Anteriormente, según 9to5Google, esta lista ubicaba los botones de Cámara, Galería, Archivos y Drive de forma lateral con la forma de cápsulas.

Ahora, con la integración del "NotebookLM", la interfaz se convierte en una lista estándar al igual que la misma de las herramientas o la selección del modelo de IA de Gemini.

La idea es dejar toda la interfaz con el mismo lenguaje de diseño o patrón, con esa ventana emergente desde la parte inferior, y así podamos elegir una u otra opción.

Imagen con la opción de NotebookLM ya en la app de Gemini para móviles

Aunque lo mejor de esta actualización de la app para móviles es poder pulsar sobre NotebookLM para que se abra la lista de cuadernos disponibles que tenemos vinculados a la cuenta de Google usada en ambas apps.

En España ya está disponible a través de la versión 17.2 de la app de Google en Android. Al menos en las pruebas que hemos hecho en EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

Lo que consigue que podamos usar cualquiera de los tres modelos de IA tras actualizar a Gemini 3 Pro a finales del año pasado.

Y aunque NotebookLM ya utilice el modelo más avanzado de Gemini, el poder usar uno u otro con un cuaderno de NotebookLM flexibiliza la experiencia para dar lugar a respuestas más rápidas, sobre todo si utilizamos el modelo "Flash".

Se puede decir que Google da la posibilidad de utilizar los cuadernos que NotebookLM genera para usar Nano Banana para ilustrarlos o generar un esquema con cualquier información.

En resumidas cuentas, más flexibilidad para que el usuario haga lo que más le convenga.

Hay otra mejora en la nueva versión de la app de Google para la pantalla de inicio del Modo IA en Android e iOS para llevar la propia de la versión web.

Lo que he hecho es cambiar el mensaje de bienvenida "Conoce al Modo IA" que ahora se sustituye por "Hola [Nombre], ¿qué tienes en mente?".

Una app que sigue recogiendo novedades cada poco y estaría a punto de recibir nuevas funciones experimentales para sus modelos de IA.