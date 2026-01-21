Android Auto 16.0 es oficial: así es el nuevo reproductor de música que vas a ver en la pantalla de tu coche ahora
Google ha lanzado Android Auto 16.0 para todos los usuarios, y en esta ocasión trae novedades importantes de diseño.
Más información: Olvídate de Android Auto: Google y Qualcomm anuncian el futuro de Android y las pantallas táctiles en el coche
Es posible que Android Auto se encuentre en un momento algo difícil, con algunas marcas amenazando con eliminar el soporte para fomentar el uso de sus propios sistemas, pero no parece que eso vaya a afectar los planes de Google.
Así lo demuestra el lanzamiento esta semana de Android Auto 16.0, la nueva versión de la app que ya está llegando a algunos usuarios y que, a diferencia de las anteriores, incluye novedades importantes que vamos a notar inmediatamente.
Y es que Google está empezando a implementar las novedades que anunció hace unos meses, en el pasado Google I/O, además de adoptar una nueva filosofía de diseño con Material 3 Expressive en Android Auto.
La gran novedad de Android Auto 16.0 es, sin duda alguna, el nuevo reproductor multimedia; o más concretamente, el nuevo diseño que permitirá aprovechar mejor las apps de música que tenemos instaladas, como Spotify o YouTube Music.
El rediseño del reproductor ya está apareciendo en las pantallas de algunos conductores, como han mostrado en 9to5Google, aunque como es lo habitual, este cambio se irá activando poco a poco desde el lado del servidor y no podemos hacer nada para forzarlo manualmente.
El nuevo reproductor de Android Auto muestra el botón de reproducir/pausa en la esquina inferior izquierda, lo que será de gran ayuda para acceder a esta función básica sin necesidad de mover mucho la mano desde el volante.
Los controles para cambiar de canción se encuentran justo al lado de este botón gigante. Eso supone que los conductores tendrán que volver a pasar por un periodo de aprendizaje, especialmente si nos hemos acostumbrado a la disposición anterior.
Sin embargo, este cambio merece la pena porque ofrece a las apps una mayor capacidad de personalización, para ofrecer una experiencia un poco más única y propia en comparación con el resto.
Eso es porque, si descontamos los botones básicos de control, la imagen de portada y la barra de progreso, el resto de controles cambian dependiendo de la app que estamos usando y permiten acceder a funciones especiales.
Por ejemplo, en el caso de Spotify en la esquina superior derecha se encuentra el nuevo botón de Spotify Jam, una función que permite que el resto de ocupantes del coche se conecte para añadir canciones a la lista de reproducción.
De la misma manera, en la esquina inferior izquierda es donde se encuentran los controles exclusivos de cada app, como el modo aleatorio, el botón para añadir la canción a una lista de reproducción o para emitir el contenido a otro dispositivo en el caso de Spotify.
Con otras apps, esta experiencia será diferente; por ejemplo, en el caso de Pocket Casts, la esquina superior derecha aún no se utiliza para nada, pero en la esquina inferior derecha se pueden encontrar controles para aumentar la velocidad de reproducción, por ejemplo.
No todas las apps multimedia mostrarán estos controles exclusivos, ya que los desarrolladores deben crearlos; pero en ese caso se mostrará una nueva interfaz básica para todas las apps multimedia.
Hay que recordar que, en Android Auto, las apps multimedia están limitadas a la interfaz por defecto del reproductor, para evitar que cada una muestre una interfaz diferente con botones en distintas localizaciones.
De esa manera, Google puede ofrecer una experiencia más estandarizada, en la que el botón de reproducir siempre está en el mismo sitio, por ejemplo. Pero esta actualización permite un mayor grado de personalización para cada app, demostrando el potencial de Android Auto.