Xiaomi, Oppo y Vivo estiman recortes de producción de hasta el 20 % en 2026: menos móviles baratos de gama media y baja

La integración de realme en OPPO se llevó a cabo para la optimización de recursos y reducción de costes de producción y es justamente ahora la segunda la que recortará su estimación de producción de móviles en un 20 % para este año.

El viernes pasado, el medio chino Jiemian reportó que los principales fabricantes chinos de móviles, entre los que se incluyen Xiaomi Corp., Oppo, Vivo y Shenzhen Transsion Holdings Co. están recortando sus objetivos de envío para 2026.

Se debe al aumento de los costes de la memoria y en el caso de Oppo y Xiaomi, se espera una reducción de su previsión que llegará al 20 %.

El fabricante Vivo ha recortado sus pedidos en cerca del 15 %, mientras que Transsion ha ajustado su cifra a menos de 70 millones de unidades.

Los recortes de las cuatro compañías se centran en modelos de gama media-baja y en dispositivos destinados al mercado extranjero. Ninguna atendió las solicitudes de comentarios del medio chino.

Según Counterpoint Research, la distribución de smartphones a nivel mundial sufrirá un declive del 2,1 % en 2026 debido a la escasez de chips de memoria que está elevando costes y reduciendo la capacidad de producción.

Lo que tiene implicaciones directas y negativas para el consumidor medio, sobre todo para aquellos que buscan móviles de gama media o baja, justo donde han sobresalido marcas como Xiaomi y Oppo al igual que otras.

Carl Pei, CEO de Nothing, hace unos días publicó en X (antes Twitter) que el próximo móvil del usuario será más caro y que se puede ir diciendo adiós a los chips baratos.

Estos chips baratos han permitido que numerosos fabricantes lanzasen al mercado móviles que no pasaban de los 200 euros con unas especificaciones muy interesantes.

Por lo que el mercado en 2026 se dirige a un escenario de encarecimiento y con menos opciones baratas. Hay que contar con un aspecto determinante de los fabricantes chinos y en los que se basa su modelo de negocio: márgenes de beneficio muy estrechos o "thing margins".

Si los costes de los componentes suben, no pueden absorberlos, por lo que deben de pasarlos al consumidor final de inmediato. Xiaomi ya avisó a finales de 2025 que subiría el precio de sus dispositivos móviles en 2026.

Micron y sus pares surcoreanos vieron dispararse sus acciones durante el último año Bloomberg

Un panorama nada alentador para el usuario final, aunque para las tres grandes de la industria mundial de chips de memoria, como son Micron, SK Hynix Inc. y Samsung Electronics Co., ha supuesto que el precio de sus acciones se disparase en 2025.

Según Bloomberg, Micron Technology Inc., proveedor de Nvidia Corp., señaló que la actual escasez de chips de memoria se ha agudizado tanto en el último trimestre por el aumento en la demanda que se extenderá más allá de este año.

Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Micron, declaró hace días: "absorbiendo gran parte de la capacidad disponible en toda la industria, lo que está provocando una tremenda escasez en el lado convencional del sector, como móviles o PCs".

Y parece que esta gran demanda irá para largo, ya que añadió que los fabricantes de PC y móviles se han puesto a la cola para intentar asegurar chips de memoria para después de 2026, mientras que los vehículos autónomos y los robots humanoides impulsarán aún más la demanda.