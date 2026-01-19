Se vuelve a filtrar el precio del Pixel 10a: malas noticias para uno de los móviles de Google más esperados en España

Tras filtrarse el posible precio del Pixel 10a justamente la semana pasada, ahora surge otra información que también indica la fecha de presentación de uno de los móviles de la gama media más interesantes.

Según una información recibida por el medio francés Dealabs Magazine, Google lanzaría el Pixel 10a al mismo precio con el que llegó el Pixel 9a al mercado europeo: 549 euros.

Es el precio para la variante de 128 GB, mientras que la de 256 GB subiría a los 649 euros. Lo que significa que se queda en el mismo precio que su predecesor en ambos modelos.

Esta nueva filtración contradice la anterior que señalaba que el Pixel 10a se podría comprar por 499 euros.

Parece ser que Google habría ajustado el precio final del móvil por la actual escasez de memorias DRAM y NAND.

Imagen filtrada del Google Pixel 10a Android Headlines El Androide Libre

De otra forma, no se comprendería que Google siguiera aplicando la misma política de precios al Pixel 10a que, según otras filtraciones, sería un Pixel 9a renombrado con escasas o nulas mejoras.

De las que se sabe que contaría con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas, chip Tensor G4 y una configuración de cámaras similar a la vista en el predecesor lanzado en España el año pasado.

Google sí que podría aprovechar la ocasión para cubrir las carencias en las especificaciones del hardware con algunas para el software. Sobre todo cuando sus móviles están encajando en muchos usuarios por esos detalles en la experiencia de usuario.

El medio francés, según Android Police, ha señalado que la prerreserva del Pixel 10a empezaría el 18 de febrero, por lo que el anuncio oficial del móvil sería el mismo día o unos antes.

Imagen filtrada del Pixel 10a El Androide Libre

Se distribuiría ya al mes siguiente, justo el 5 de marzo y donde parece que no habrá cambios será en la ventana de lanzamiento internacional que será la misma que en el país origen de los móviles de Google.

Esta fecha sigue la filtrada hace días que dejaba caer que se lanzaría en febrero para llegar a la mano de los usuarios en marzo.

Habrá que ver cómo queda el precio del Pixel 9a, sobre todo por si no hay cambios importantes, ya que basándonos en especificaciones apenas habrá diferencias.

Ya la serie Pixel 10 sufrió muchas críticas por ofrecer especificaciones que en otras marcas se pueden disfrutar por un precio mucho menor, así que habrá que tener esperanzas para que, al menos, Google presente una jugada desde el software que aliente las ventas de su nuevo móvil.