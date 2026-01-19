Pesadilla para Elon Musk: la red social X ya no es la más usada en smartphones y Threads se confirma como la más popular

La próxima vez que Mark Zuckerberg vea a Elon Musk, podrá presumir de quitarle el trono de las redes sociales, al menos en smartphones; esa es la sorprendente revelación del nuevo estudio de Similarweb.

Según este informe, Threads ha superado a X en la cantidad de usuarios activos diarios de manera global; aunque por el momento, este sorpasso se ha dado únicamente en las apps móviles y no cuenta las visitas a páginas web, donde X sigue dominando.

En concreto, los datos de Similarweb indican que Threads obtuvo 141,5 millones de usuarios activos el pasado 7 de enero de 2026, en sus apps de iOS y Android, mientras que X obtuvo solo 125 millones de usuarios en las mismas plataformas y el mismo día.

Pero es importante recalcar que esto no fue cosa de un día, y que, de hecho, no parece tener nada que ver con las últimas polémicas protagonizadas por X, como, por ejemplo, el desnudo de mujeres usando la inteligencia artificial de Grok.

Esta es la consecuencia lógica de un crecimiento constante de Threads a lo largo del último año; a finales de 2024, la app no fue capaz de superar los 100 millones de usuarios diarios, pero ha ido mejorando cada mes que pasaba de manera constante.

Usuarios diarios activos en X (negro) y Threads (rojo) a lo largo del último año Similarweb El Androide Libre

De hecho, el adelantamiento se produjo a finales del pasado mes de agosto según los datos de Similarweb, aunque Threads y X permanecieron muy igualadas durante los meses siguientes. Finalmente, el pasado diciembre Threads se disparó y pudo obtener una ventaja decisiva.

Esto indica que Threads no está ganando usuarios temporales que instalan la app solo por las polémicas de X, sino usuarios fieles que terminan usando la app a diario y que se la recomiendan a sus amigos y familiares.

Perfil de Threads de EL ESPAÑOL

Es diferente a otra gran alternativa, Bluesky, que tradicionalmente consigue grandes afluencias de nuevos usuarios cada vez que X o Elon Musk se ven en el centro de la polémica (50% de usuarios nuevos con la última), pero que vuelve a cifras convencionales una vez que pasa el periodo de la polémica en cuestión.

Según los analistas, el éxito de Threads se debe a que está ganando usuarios por métodos más orgánicos, incluyendo la implementación constante de nuevas funciones, especialmente dedicadas a creadores de contenido.

Además, Threads tiene la ventaja de pertenecer a la plataforma de Meta, y la app es promocionada de manera habitual en Facebook; la integración de Threads con Instagram también ha fomentado que muchos usuarios salten de uno a otro.

Sin embargo, hay que aclarar que X sigue estando muy por delante en lo que respecta a usuarios que acceden a través de su página web, con 150 millones de visitas aproximadas cada día.

En comparación, Threads da poca importancia a la experiencia desde la página web, y de hecho, inicialmente ni siquiera tenía una y solo estaba disponible como aplicación móvil; de ahí que Threads solo consiga atraer a 8,5 millones de usuarios diarios.

Por lo tanto, la guerra de las redes sociales está muy lejos de terminar, pero esta derrota, incluso si termina siendo temporal, puede ser histórica.