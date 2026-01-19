La pantalla de inicio de tu Samsung Galaxy cambia para siempre con One UI 8.5: todas las opciones de personalización

Perplexity se introducirá como el nuevo asistente en One UI 8.5 basado en Android 16, pero esta actualización también traerá consigo una nueva versión de Home Up, uno de los módulos de Good Lock.

Home Up en One UI 8 ha permitido personalizar cualquier Galaxy como nunca antes habíamos pensado y, entre otras cosas, permite liberar las restricciones de la pantalla de inicio para ubicar los iconos libremente.

SammyGuru, según 9to5Google, ha podido acceder a la nueva versión de Home Up que incluirá varias novedades como la capacidad de controlar el tamaño del contenido en los widgets.

Se podrá modificar su tamaño desde el 80 % y la posibilidad de eliminar el efecto de desenfoque en los fondos de pantalla de los widgets.

La actualización de Home Up añade otra opción a los móviles Galaxy en los paneles Edge. Ese panel que aparece desde un lateral con un gesto rápido y que permite lanzar directamente las apps que queramos desde cualquier parte del móvil.

Imagen con las novedades de Home Up

Ahora se podrán añadir tanto apps y tareas como personas en un único panel. Así se podrá acceder directamente a los contactos favoritos.

Samsung sí había dado la posibilidad de acceder a tareas o contactos, aunque implicaba hacer de nuevo otro gesto para acceder a esos paneles.

Ahora todo estará en uno solo y así tendremos a mano la posibilidad de lanzar la página de un contacto rápidamente al abrir el panel Edge.

Los usuarios del Galaxy Z Fold 7 serán capaces de personalizar el número de favoritos en la pantalla externa.

El menú de compartir de One UI 8.5 con Home Up 9to5Google

Hay mucho más. Los gestos de navegación forman parte de la actualización a Home Up, y se podrá desactivar el que permite pasar a la última app abierta al hacer un gesto lateral en la parte inferior de la pantalla.

Lo que se consigue es prevenir toques falsos, aunque en este espacio seguirá estando presente la barra que permite activar el gesto Rodea para buscar de la IA de Google.

Otra de las novedades será la capacidad de eliminar ciertas apps del menú de compartir de Android que aparece cuando pulsamos el botón de compartir.

De esta forma, se podrá tener un menú más limpio y centrado en las apps en las que solemos compartir contenido.

La actualización está disponible en la Galaxy Store para los usuarios que tengan instalada la beta de One UI 8.5, que, de momento, no ha alcanzado a España.

Se recomienda que los usuarios que vean la actualización en One UI 8 no la instalen porque puede generar ciertos conflictos relacionados con el restablecimiento de fábrica.