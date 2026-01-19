Es oficial, ChatGPT te va a meter anuncios en las respuestas: OpenAI a la desesperada mientras Gemini mejora

OpenAI ha disparado primero. Era inevitable que los asistentes basados en IA empezasen a mostrar anuncios, y todo el mundo creía que Google iba a ser la primera en hacerlo con Gemini, pero ha resultado ser ChatGPT.

El anuncio se ha realizado al mismo tiempo que el lanzamiento global de la suscripción más barata del servicio, ChatGPT Go, después de permanecer unos meses exclusiva de España y otros países.

La suscripción ChatGPT Go cuesta 9,99 euros al mes, pero aun así, OpenAI ha confirmado que sus usuarios verán anuncios, además de los usuarios que solo tienen una cuenta gratuita en el servicio.

Los anuncios llegarán a lo largo de "las próximas semanas" y como parte de un periodo de prueba, según la compañía; por lo tanto, no todos los usuarios verán la publicidad, y es posible que vaya cambiando con el tiempo dependiendo de los resultados.

OpenAI ya ha publicado las primeras capturas de cómo se verán estos anuncios, y muestran que la publicidad ocupará entre la mitad y una cuarta parte de la pantalla cuando usemos ChatGPT.

Como era de esperar, los anuncios estarán relacionados con la pregunta que hemos hecho para fomentar que pulsemos en ellos, usando los datos del usuario y los detalles de la pregunta que ha hecho.

Por ejemplo, si pedimos consejos a ChatGPT sobre platos mexicanos para una fiesta, además de la respuesta el asistente mostrará anuncios de salsas y otros ingredientes que nos puedan resultar útiles.

De la misma manera, si preguntamos a ChatGPT sobre sitios turísticos, se mostrarán anuncios de hoteles y otros establecimientos que nos puedan resultar útiles si viajamos a esa localización.

Los anuncios incluyen enlaces que nos llevarán a páginas web o nos permitirán hacer compras directas desde la app, gracias a la plataforma de ventas de OpenAI; en ese caso, se mostrará el precio y la disponibilidad del producto.

Además, OpenAI está experimentando con el potencial de la IA en los anuncios. Es el caso de algunos de estos anuncios, que permitirán iniciar un chat con un agente de IA especializado.

Por ejemplo, en el caso del sitio turístico, es posible iniciar un chat con la compañía responsable de las residencias, en el que un agente de IA podrá responder a preguntas específicas sobre el sitio y sus ofertas.

OpenAI asegura que estos anuncios son "útiles, entretenidos y ayudan a las personas a descubrir nuevos productos y servicios".

Es una novedad que traerá polémica, y por eso OpenAI ha intentado adelantarse a las críticas haciendo públicos los principios que regirán esta implementación de anuncios, prometiendo "transparencia primero" para los usuarios.

La promesa más notable es que los anuncios no van a influir en las respuestas de ChatGPT; la compañía asegura que las respuestas están optimizadas para mostrar lo que es mejor para el usuario y que los anuncios estarán claramente separados.

OpenAI también promete que las conversaciones con ChatGPT no se compartirán con las empresas anunciantes y que "nunca" les venderá datos. Relacionado con esto, los usuarios podrán desactivar la personalización para que ChatGPT no pueda usar sus datos para mostrar anuncios.

Por último, OpenAI promete que no va a optimizar ChatGPT para que pasemos más tiempo en la app (y por lo tanto viendo anuncios); asegura que da prioridad a la experiencia de los usuarios frente a los ingresos.

In the coming weeks, we plan to start testing ads in ChatGPT free and Go tiers.



We’re sharing our principles early on how we’ll approach ads–guided by putting user trust and transparency first as we work to make AI accessible to everyone.



What matters most:

- Responses in… pic.twitter.com/3UQJsdriYR — OpenAI (@OpenAI) January 16, 2026

OpenAI necesita dinero

Esta última es tal vez la promesa más difícil de creer, teniendo en cuenta la situación económica de OpenAI y el motivo por el que ha decidido empezar a meter anuncios en ChatGPT.

Y es que no es ningún secreto que ChatGPT está "quemando dinero" a un ritmo vertiginoso; según un estudio publicado por The New York Times, OpenAI perderá 8.000 millones de dólares en el 2025, una cifra que aumentará a los 40.000 millones en el 2028.

De hecho, el analista predice que OpenAI se quedará sin dinero para mediados del 2027 si sigue a este ritmo, especialmente teniendo en cuenta que su CEO, Sam Altman, prevé gastar 1,4 billones de dólares sólo en infraestructura, y no espera que la compañía gane dinero hasta el 2030.

Google ofrece algo mejor sin anuncios

En esta circunstancia, no es de extrañar que OpenAI haya abierto un nuevo caudal de ingresos con los anuncios, tal vez antes de lo que esperaba. De hecho, se ha adelantado a Google, que es la experta en meter anuncios en sus productos.

Curiosamente, la semana pasada el vicepresidente de anuncios de Google, Dan Taylor, descartó la integración de anuncios en Gemini, afirmando que tenían sentido en la búsqueda pero no aún en el asistente.

De esta manera, ahora mismo la oferta de Google es muy superior a la de OpenAI. ChatGPT Go cuesta 9,99 euros al mes con anuncios, pero Google AI Plus cuesta solo 7,99 euros al mes, sin anuncios y con acceso a modelos como Deep Research en Gemini 3 Pro e imágenes con Nano Banana Pro entre otras ventajas.