Google quiere acabar con una de las mejores cosas de Android: confirma que va a ser más difícil instalar apps

Android está cambiando, y no necesariamente a mejor. A lo largo del 2025, Google ha adoptado nuevas políticas que cierran un poco más el sistema operativo Android, la mayoría en nombre de la seguridad.

Tal vez el cambio más polémico fue la obligación de registrarse ante Google para poder crear apps de Android; inicialmente, la idea de la compañía era que las apps de desarrolladores no verificados no se puedan instalar de ninguna manera.

Oficialmente, Google quiere atajar de raíz el problema de las apps falsas y el malware en Android, bloqueando el acceso a hackers y desarrolladores maliciosos; pero a nadie se le escapó que de esta manera, Google iba a obtener todo el control sobre las apps de Android, incluso fuera de la Play Store.

Después de unas semanas muy tensas con la comunidad de desarrolladores, Google intentó tender una "rama de olivo", dando la opción de instalar apps de desarrolladores no verificados, pero no explicó cómo lo iba a hacer.

Ahora, en Android Authority han descubierto referencias en el código de Google Play que indican que está siendo preparado para la "Instalación sin verificación" de apps, que está pensado únicamente para usuarios avanzados.

En respuesta a esta filtración, Matthew Forsyth, ejecutivo de Google Play, aclaró que no se trata de una "restricción" sino de una "capa de responsabilidad", y que el nuevo proceso para instalar apps de desarrolladores no verificados iba a cambiar.

En concreto, Forsyth define el proceso como "de alta fricción", en otras palabras, para el usuario medio será más difícil instalar una app de fuera de la Play Store, aunque técnicamente esta opción no vaya a ser eliminada completamente.

It’s not a sideloading restriction, but an "Accountability Layer." 🛡️ Advanced users will be able to"Install without verifying," but expect a high-friction flow designed to help users understand the risks. — Matthew Forsythe (@matt_w_forsythe) January 16, 2026

Por el momento, no está claro exactamente en qué consistirá este nuevo proceso; en la actualidad, ya es necesario dar ciertos pasos para instalar apps de fuera de la Play Store, como el permiso de instalar desde fuentes desconocidas que aparece cuando intentamos abrir un archivo .apk.

Forsyth afirma que se tratará de un proceso educativo, que "ayude a los usuarios a entender los riesgos" que supone instalar apps de fuentes desconocidas y de desarrolladores no verificados.

Sin embargo, el uso del nombre "capa de responsabilidad" da a entender que, de esta manera, Google quiere quitarse la responsabilidad de que estos usuarios instalen apps maliciosas, aunque no está claro lo que puede suponer si ignoramos la advertencia.

Sea como sea, lo que está claro es que Google está luchando para acabar con el que fue uno de los pilares de Android, la instalación libre de apps, y la que era una de las grandes diferencias respecto a iOS.