Gemini cambia para siempre con el botón para responder rápido cuando usas las dos IA de Google más avanzadas

Mientras esperamos con muchas ganas el nuevo diseño de la app Gemini de Google, ahora el gigante tecnológico ha desplegado una importante novedad: el nuevo botón "Responder ahora".

Este botón se vuelve de gran ayuda cuando usamos alguno de los dos modelos superiores de los tres disponibles en Gemini.

Ahora, cuando hagamos una consulta con el modelo Pro (Gemini 3 Pro) o Razonamiento (Gemini 3 Flash), veremos el botón "Responder ahora" cuando la IA generativa de Google esté procesando la respuesta.

Lo peculiar de este botón es que utiliza el modelo que tenemos seleccionado para responder a la pregunta en vez de cambiar al modo Fast.

Se puede leer justamente en el botón de tres puntos situado al final de la respuesta, aunque Google, según 9to5Google, dijo la semana pasada que "Responder ahora" sustituye al botón saltar.

Imagen con el nuevo botón "Responder ahora" de Gemini

El nuevo botón ya está disponible en España en la versión web de Gemini y en las apps para móviles según las pruebas que hemos llevado a cabo en EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

No hay que actualizar nada, ya que el botón aparece desde una actualización desde el mismo servidor. Se hace una pregunta con el modelo Pro o Razonamiento activados y ya aparece disponible.

La verdad es que viene de miedo si tenemos alguno de los dos modelos superiores de Gemini, ya que muchas veces solemos hacer consultas que no necesitan tanto tiempo para ser respondidas.

Y a Google le viene bien que con este nuevo botón podamos acortar el tiempo de la respuesta al pulsar este botón, que, por cierto, ni aparece delimitado con un diseño, simplemente las palabras "Responder ahora".

Sobre todo por la diferencia abismal en términos de consumo de recursos, ya que al recortar el tiempo de respuesta del modelo Pro o Razonamiento, se realizan menos operaciones matemáticas.

Si estuviéramos en la piel de Google y los centros de datos que operan las consultas de la inteligencia artificial generativa se podría entender mejor ese momento en el que pulsamos ese botón para que la IA responda de inmediato.

Hay que contar con que el modelo de razonamiento, basado en una técnica llamada Cadena de Pensamiento, su uso de recursos es infinitamente mayor que el rápido (Gemini 3 Flash) al multiplicarse hasta por 10 veces o más.

Un nuevo botón que llega justo cuando hace días Google ha ampliado el límite de uso del modelo de razonamiento de Gemini para los usuarios de AI Pro de los 100 prompts diarios a los 300.