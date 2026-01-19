Adiós a estos modelos de los Galaxy S26: varias filtraciones y la propia Samsung adelantan cuál será la gama definitiva

Ya queda menos para la presentación oficial de los Galaxy S26, y eso significa que las filtraciones que se produzcan a partir de ahora probablemente son definitivas y reflejan con cierta exactitud cómo serán los dispositivos finales.

En ese contexto debemos entender la última filtración de las bandejas de la tarjeta SIM del Galaxy S26 Ultra, porque desmiente uno de los rumores que llevan ya varios meses repitiéndose, y es que Samsung iba a copiar a Apple en un aspecto muy importante: el color.

Según aquellos rumores, el Galaxy S26 Ultra iba a estar disponible en un color naranja muy llamativo, pero también muy parecido al estrenado con el iPhone 17 Pro; una decisión que, de confirmarse, sería algo polémica.

Samsung no sería el único fabricante que habría optado por un naranja metalizado para su dispositivo estrella en el último año; sin embargo, ahora parece que se habría echado atrás a última hora, o que ni siquiera se lo planteó realmente en primer lugar.

Y es que las fotografías de las bandejas de las tarjetas SIM muestran claramente los colores en los que estará disponible el Galaxy S26 Ultra, y ninguna es de color naranja.

Imagen filtrada que revela los colores en los que el Galaxy S26 Ultra estará disponible @UniverseIce | X El Androide Libre

En vez de eso, se muestra que el Galaxy S26 Ultra estará disponible en cuatro opciones de color: negro, blanco, azul y morado. Se espera que esas sean las versiones disponibles en tiendas y en la mayor parte de las plataformas online.

Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que Samsung ofrezca el llamativo color naranja en el Galaxy S26 Ultra, pero esta filtración deja claro que no será una de las opciones principales; en vez de eso, es más probable que esté disponible como exclusiva de la tienda de Samsung.

Hablando de la tienda de Samsung, la división colombiana ha publicado por error la lista de dispositivos de la gama Galaxy S26, confirmando que todos los rumores son ciertos y que la compañía ha optado por la opción continuista.

De esta manera, el documento filtrado, que trata de las cuotas en las que será posible pagar los nuevos dispositivos, revela que la gama estará compuesta por el Galaxy S26, el Galaxy S26+ y el Galaxy S26 Ultra.

Por lo tanto, decimos adiós al Galaxy S26 Pro, que iba a sustituir al modelo básico y que probablemente iba a ser más caro; ese es probablemente el motivo por el que habría sido cancelado, ya que Samsung quiere esquivar las subidas de precio que afectarán al sector en 2026.

Igualmente, el Galaxy S26 Edge no formará parte de la gama, al menos no de manera inicial. Los móviles ultrafinos no han tenido el éxito que se esperaba, y si Samsung recupera este modelo, será con una nueva versión lanzada posteriormente que traerá más novedades.