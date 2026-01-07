Lenovo presenta sus gafas inteligentes con IA que van a por las Ray-Ban de Meta y que se conectan a tu PC o a tu móvil

Samsung también tiene planeado lanzar unas gafas inteligentes al estilo de las Ray-Ban de Meta para presentarse en un segmento del mercado que va recogiendo el entusiasmo de más usuarios. Ahora llegan las gafas de Lenovo en la forma de prototipo.

En el marco del CES 2026, Lenovo ha mostrado su prototipo de gafas inteligentes que, aunque no son funcionales, sí que nos da una idea del camino por el que quiere dirigirse la marca.

A destacar que su montura ligera pesa 45 g y cuenta con una cámara de 2 Mpx justo ubicada sobre el puente nasal. En las fotos se puede apreciar la pantalla binocular de las gafas de Lenovo.

Una hoja de especificaciones, según The Verge, ya dio algunos detalles sobre la pantalla monocroma verde en ambas lentes y que fue la protagonista de la feria del año pasado que se celebró en Las Vegas.

Otros de sus importantes datos son el campo de visión de 28 grados, 1.500 nits de brillo, dos micrófonos, dos altavoces y una batería de 214 mAh.

Las gafas prototipo de Lenovo

Son sus especificaciones para definir las capacidades que tendrán sus gafas que, como afirma la propia Lenovo, serán una mezcla de controles por voz y táctiles para llamadas libres, reproducción de música y la habilidad de conectarse a un móvil o PC.

Esta última cualidad puede ser una de sus ventajas frente a la competencia, ya que es bastante raro, de momento, que se puedan conectar a un PC y sobre todo por el tipo de tecnología de pantalla.

No ha abierto la puerta para mostrar todas las virtudes de sus gafas inteligentes, pero sí que ha señalado que la traducción en tiempo real, reconocimiento de imágenes y la capacidad para resumir notificaciones serán otras de las aptitudes de sus gafas.

Habrá que ver el efecto que tiene en la experiencia la cámara de 2 Mpx, ya que las propias de Meta llegan a los 12 Mpx, pero al estar frente a Lenovo, se puede esperar cualquier avance significativo en este sentido.

Unas gafas inteligentes como concepto que provienen de Lenovo y que resultan la mar de interesantes, sobre todo por su capacidad para conectarse al PC.

En este sentido, habrá que armarse con un poco de paciencia para saber qué tiene Lenovo entre bambalinas en un mercado de gafas inteligentes que parece muy prometedor y que tiene la intención de evitar que estemos tantas horas frente a la pantalla del móvil.