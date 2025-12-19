Adiós a Google Maps para todo: el Gobierno lanza la nueva app imprescindible si nos hemos comprado un coche eléctrico

Ahora que las fiestas navideñas y de fin de año están aquí, millones de españoles van a usar apps como Google Maps para planificar sus viajes de vacaciones; ahora, se suma otra app que puede ser incluso más importante, MapaREVE.

MapaREVE es la versión en forma de app de Reve, un mapa completo de puntos de carga para coches eléctricos que fue lanzado de manera pública hace unos meses.

De esta manera, ahora tenemos acceso a una de las mejores bases de datos de cargadores en España, directamente en nuestro smartphone y con varias funcionalidades interesantes.

La clave de MapaREVE y el mapa Reve original es que han sido lanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, usando los datos del Registro de Puntos de Recarga español.

La app está disponible tanto para Android como para iOS, y se puede descargar desde las tiendas de apps de Google y Apple respectivamente.

Reve, el mapa de puntos de carga de coches eléctricos Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico El Androide Libre

Una vez que la hemos instalado y hemos aceptado los términos de servicio, usar la app de MapaREVE es muy sencillo y directo, porque funciona de manera muy parecida a Google Maps.

En la vista por defecto, la app usará la geolocalización de nuestro smartphone para mostrar nuestra posición en el mapa y los puntos de recarga que tenemos cercanos; cada número representa la cantidad de estaciones disponibles.

Por lo tanto, podemos simplemente navegar por localizaciones cercanas, pulsando en los puntos negros que representan una serie de estaciones de carga muy cerca unas de la otra.

Una vez que pulsamos en una estación, podremos obtener información detallada de cada punto de carga, incluyendo si está disponible en estos momentos, algo tremendamente útil para decidir si vamos a ir a esa localización o a otra.

Capturas de la app MapaREVE El Androide Libre

Además, en las tarjetas se incluye información relacionada con el método de pago aceptado y las tarifas que vamos a tener que pagar, además del tipo de conector que está disponible y su potencia.

De esta manera, podemos tomar una decisión dependiendo de nuestras necesidades y la capacidad de nuestro coche eléctrico, por ejemplo, si es compatible con la carga más rápida y potente.

La app también cuenta con un planificador de ruta, accesible con un botón en la esquina superior derecha, que bien puede ser una de las funciones más interesantes por lo tremendamente configurable que es.

🟡 Ya está disponible la app de REVE, la mejor herramienta para la movilidad eléctrica



Un mapa con todos los puntos de recarga pública de vehículos eléctricos y con planificador de ruta 🗺



¡Descarga la app!

Android » https://t.co/cPdyLhLfs1

IOS » https://t.co/eWwqe6BuNZ pic.twitter.com/hpqgcRhysu — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) December 18, 2025

No solo podemos introducir el origen y el destino de nuestro viaje, sino también ajustes como la capacidad de la batería de nuestro coche, la potencia de carga máxima o el consumo.

En base a esos datos, la app generará una ruta que nos permitirá encontrarnos con puntos de carga durante el trayecto que nos permitan recargar la batería y completar el viaje sin miedo a quedarnos tirados.

Una de las grandes preocupaciones de los nuevos conductores de coches eléctricos se encuentra precisamente en la dificultad de recargarlos; especialmente si no tenemos un cargador instalado en casa.

Aunque la situación ha mejorado mucho en los últimos años, los cargadores siguen siendo muy difíciles de encontrar en España, mucho más que las gasolineras que se encuentran fácilmente cada pocos kilómetros. Eso está afectando a la adopción de los coches eléctricos y a los planes del Gobierno español de cumplir sus objetivos medioambientales.