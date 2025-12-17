NotebookLM cambia para siempre con el despliegue general del historial de chat: añade un nuevo plan, Ultra

Después de integrar NotebookLM en Gemini para poder hacer consultas con la mejor IA de Google, ahora el gigante tecnológico ha dado por finalizado el despliegue general del historial de chat a una de las herramientas con IA más apasionantes.

Uno de los pequeños escollos a los que se han enfrentado los usuarios de NotebookLM ha sido la imposibilidad de continuar la conversación tras haber cerrado la app en Android o iOS o en la versión web.

Google en octubre comenzó con el despliegue del historial de chat y hace unas horas lo ha completado a nivel general para que cada usuario pueda volver a la conversación, que ahora incluye una marca de tiempo con el día y la fecha en cada respuesta.

También se da la oportunidad de borrar el historial de chat desde el menú de tres puntos para empezar de nuevo con las consultas a las fuentes.

Una función que parece básica, pero que incluso a Google le ha costado integrarla en las conversaciones de la app de Gemini.

Chat history is officially rolled out to 100% of users across mobile and web! Start a session in the app and continue it on web without missing a beat. Want to restart the conversation? You can delete chat history anytime and in shared notebooks your chat is visible only to you. — NotebookLM (@NotebookLM) December 16, 2025

Hay otro importante dato para entender mejor qué significa el historial de chat: la conversación en un cuaderno compartido solo será visible para el usuario. El resto no podrán ver los chats.

Google ha usado la cuenta de X (antes Twitter) de NotebookLM para señalar que el historial de chat se ha desplegado al completo para todos los usuarios de las apps para móviles y la versión web.

NotebookLM AI Ultra

Aparte del despliegue completo de esta función, ahora se ha incluido un nuevo nivel en los planes de suscripción adheridos a NotebookLM: AI Ultra.

Por lo que se queda en el básico gratuito de NotebookLM, AI Plus, AI Pro y el nuevo AI Ultra. Este nuevo nivel permite pasar a la experiencia top de la herramienta de IA de Google con un incremento de 10 veces en los límites de uso sobre AI Pro.

El nuevo plan AI Plus de NotebookLM 9to5Google

En Estados Unidos el plan NotebookLM AI Pro parte de los 250 dólares al mes y el usuario recibe a cambio 5.000 chats, 200 resúmenes de audio, 200 de vídeo, 1.000 reportes, 1.000 tarjetas de estudio, 1.000 cuestionarios y 200 generaciones de Deep Research al día.

En las fuentes también se amplían los límites para pasar de las 300 de AI Pro a las 600 de AI Ultra, mientras los cuadernos ahora pueden tener 1.000 usuarios contra los 500 del nivel anterior.

Son los límites máximos frente a los superiores para la generación de infografías y diapositivas, así como para los modelos Gemini, según reporta 9to5Google.

Sí que hay una función exclusiva de los usuarios del pago del tier AI Ultra: son los únicos que cuentan con la eliminación de marcas de agua para infografías y presentaciones, al igual que pasa con otras aplicaciones de Google.

Google ha ido añadiendo nuevos niveles al plan de suscripción de NotebookLM desde que en febrero de este año anunciase el nivel Plus.