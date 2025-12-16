Tu Kindle va a cambiar para siempre: Amazon presenta una función para ayudar a la lectura

Nuestro lector de libros electrónicos Kindle y la app oficial de Kindle para Android pronto van a recibir una función que ya está generando polémica, y aún no ha sido lanzada; se llama "Ask this book" ("Pregunta sobre este libro").

Como es lo habitual últimamente, esta función usa inteligencia artificial, en este caso para responder preguntas que podamos tener sobre el libro que estamos leyendo; algo que puede ser muy útil, pero que también despierta muchas dudas.

Amazon llama a esta funcionalidad un "asistente experto en lectura", y afirma que su nueva inteligencia artificial es capaz de responder preguntas sobre detalles del argumento, relaciones entre los personajes y elementos temáticos del libro.

En otras palabras, esta función nos puede ayudar a comprender mejor nuestros libros, aportando un punto de vista que tal vez no habíamos tenido en cuenta o simplemente refrescándonos la memoria si hay un detalle que hemos olvidado.

Por una parte, "Ask this book" puede ser tremendamente útil para muchas personas, especialmente con textos complejos o que tienen varios giros de guion que pueden ser difíciles de seguir.

La nueva función "Ask this Book" en la app de Kindle de Amazon Amazon El Androide Libre

O como ya hemos dicho, puede ser ideal para esos momentos en los que volvemos a un libro que llevamos un tiempo sin leer y no nos acordamos de las claves del argumento; con esta función, podemos leer un resumen y continuar por donde lo dejamos.

Un detalle muy curioso es que Amazon promete que las respuestas mostradas por la IA no contienen "spoilers" o "destripes", porque se generan únicamente usando el contenido que hemos leído hasta ahora y no usan las páginas del resto del libro.

"Ask this book" puede ser una de las funciones más útiles que hemos visto para leer libros en mucho tiempo, y es similar a la nueva función de preguntar a Gemini que Google está implementando en Play Libros.

Sin embargo, no todo el mundo está contento con esta novedad; los autores y editores ya han puesto el grito en el cielo por lo que consideran otro ejemplo más de robo de propiedad intelectual por parte del sector de la inteligencia artificial.

La parte que más sospechas ha generado entre la comunidad de autores es el hecho de que esta función no va a poder ser desactivada, ni por los usuarios ni por los autores, y estará disponible en todos los libros accesibles desde el Kindle, para "asegurar una experiencia consistente" en palabras de Amazon.

La gran cuestión es si las respuestas generadas por la inteligencia artificial se pueden considerar "trabajos derivativos" y si Amazon está sacando provecho de copiar el contenido de los libros para mejorar su inteligencia artificial y ofrecer un servicio.

Amazon parece ser consciente de este posible problema, porque ha intentado responder a las críticas con antelación; la compañía asegura que los resúmenes generados por la IA no se pueden copiar ni compartir, y son accesibles únicamente por los usuarios que han comprado el libro.

"Ask this book" estará disponible primero en inglés para los usuarios de la app de Kindle de iOS, y a partir del año que viene también será lanzada en la app de Android y en los dispositivos Kindle en más idiomas y países.