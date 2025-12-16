Los coches de Xiaomi van a cambiar para siempre justo antes de llegar a España: adiós a las baterías y hola a la gasolina

La última patente registrada por Xiaomi tiene que ver con la tecnología necesaria para mostrar los niveles de combustible que quedan en el depósito; algo que probablemente sorprenderá a cualquiera que conozca el Xiaomi SU7.

Hasta ahora, todos los coches desarrollados por Xiaomi han sido 100% eléctricos, basados exclusivamente en baterías eléctricas que deben ser recargadas en un punto especial, igual que cualquier modelo de Tesla.

Pero el mercado ha cambiado mucho desde el lanzamiento del Xiaomi SU7. En la actualidad, que el futuro de los coches pase por las baterías está en entredicho; especialmente después del posible giro de la Unión Europea sobre la prohibición de la venta de coches de combustión para el 2035.

Además, la demanda por los coches eléctricos no ha resultado ser tan alta como se esperaba, o se deseaba; eso ha llevado a marcas como Porsche a cancelar nuevos modelos eléctricos e incluso reaprovecharlos como coches de combustión.

Sin embargo, esto deja a los fabricantes que apostaron desde el principio por las baterías eléctricas en una situación algo comprometida, ya que no tienen ni la tecnología ni la capacidad de empezar a fabricar los motores de combustión que siguen estando en alta demanda.

Por todo esto, la patente ahora registrada por Xiaomi (via CarNewsChina) puede ser clave para el futuro de la compañía como fabricante de coches, porque demuestra que se está preparando para lanzar al menos un modelo con motor de combustión.

La patente registra un método que determina el valor del nivel de combustible inicial en el depósito del coche; el sistema patentado es capaz de comparar este valor con los obtenidos por unos sensores.

Cuando existe una cierta diferencia entre el valor determinado y el medido por los sensores, el método patentado realiza al menos dos ajustes sucesivos en el nivel que finalmente se muestra al conductor en la pantalla. Los ajustes continúan hasta que la diferencia entre ambos valores cae lo suficiente.

Xiaomi YU7 F El Androide Libre

En otras palabras, se trata de un método para mostrar el nivel de combustible en un coche de manera precisa, teniendo en cuenta aspectos como el movimiento del combustible dentro del depósito y posibles fluctuaciones en los sensores.

La gran ventaja respecto a otros métodos se encuentra en que reduce las variaciones repentinas en los niveles de combustible mostrados, es decir, que el conductor no notará que el depósito de repente está más vacío.

Evidentemente, la patente es específica para vehículos que almacenan el combustible en un depósito, y por lo tanto, no vale para los coches eléctricos actuales de Xiaomi; pero valdría tanto para un coche 100% de combustión como para un coche híbrido.

Y de hecho, los rumores ya apuntaban desde hace unas semanas que Xiaomi estaba pensando en lanzar su primer modelo híbrido próximamente. Sería el nuevo Xiaomi YU9, un SUV grande diseñado para la aventura y que contaría con un motor de combustión para ampliar la autonomía que ofrecen sus baterías.