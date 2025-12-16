ChatGPT cambia para siempre en España con su nuevo modelo de IA que edita imágenes como Nano Banana de Google

Después de saber que OpenAI quiere convertir a ChatGPT en un sistema operativo, acaba de anunciar el despliegue de una versión nueva y mejorada de generación de imágenes en ChatGPT.

La principal virtud de esta actualización es su capacidad para seguir las instrucciones de forma más precisa. Una edición de gran exactitud con la intención de imitar la capacidad de Nano Banana de Google.

La generación de imágenes de ChatGPT ahora edita de forma más fiable lo que el usuario solicita para mantener detalles como el parecido facial, la iluminación, la composición y el tono de color a través de las distintas ediciones que el usuario realice.

Hay otro punto importante: la velocidad de generación es hasta 4 veces más rápida para que la interacción de imágenes sea más práctica.

OpenAI también señala que esta actualización de ChatGPT incluye una barra lateral con estilos predefinidos e ideas en tendencia que facilitan la exploración visual que ayudará al usuario que no tenga tantos conocimientos técnicos.

Edición de imágenes con IA de ChatGPT OpenAI

Otro de los objetivos de esta nueva versión del modelo de imágenes con IA es convertir a ChatGPT en un estudio creativo y ágil para ediciones de imágenes diarias, transformaciones creativas y usos reales.

Y así se suma a la novedad de la semana pasada de la inclusión de Photoshop Express y otras apps de Adobe a las herramientas de ChatGPT para realizar modificaciones con estas apps.

ChatGPT OpenAI

Un impulso a la generación de imágenes que quiere devolver el duro golpe asestado por Nano Banana de Gemini en los últimos meses y que le ha costado encajar a OpenAI desde que fuera lanzado a finales de verano.

Con tantos frentes a la vista, OpenAI ahora busca la forma de resarcirse con este nuevo modelo de IA que está disponible desde hoy mismo para los usuarios de ChatGPT y a través de la API como GPT-Image-1.5.

En el anuncio hecho desde su blog, se puede ver cómo se puede combinar varias imágenes a la vez para que dos amigos y una de sus mascotas aparezcan en una foto combinada de una fiesta un poco aburrida.

A continuación se ven más prompts que añaden más elementos a la primera imagen generada para imitar la experiencia de Nano Banana de Gemini, que incluso ha llevado Adobe a sus programas creativos como Photoshop por el logro conseguido por Google.

Generación de texto incrustado en una imagen con ChatGPT OpenAI

Se pueden ver más ejemplos, que señalan las capacidades creativas de la actualización de ChatGPT, para que con un prompt se pueda transformar la foto de dos ingenieros de OpenAI en un póster que parece sacado de alguna película de serie B del siglo pasado.

El renderizado de texto es otra de las fortalezas del nuevo modelo de edición de imágenes y se muestra un texto extenso que se incrusta perfectamente en el formato de un periódico sin que se produzcan fallos. Aquí OpenAI puede devolverle la jugada a Google, ya que Nano Banana no logra resultados al 100 %.

Un nuevo lanzamiento que llega a los días de GPT-5.2, como el nuevo modelo de IA que también lucha contra Gemini 3 Pro que en lo multimodal y razonamiento superó al anterior GPT-5.1 de ChatGPT.

Porque da la sensación en estas últimas semanas que Google ha sabido recuperar el terreno perdido y que de alguna forma OpenAI habría "levantado a la bestia de su letargo".