Qué es el botón "+" que ahora aparece en Google: la "trampa" para que uses la última y polémica novedad del buscador

Si has abierto Google hoy, es muy probable que hayas notado algo diferente, pero sin tener la seguridad de qué exactamente; no hace falta que busques más, se trata del nuevo botón "+" que aparece en el recuadro de búsqueda.

Si ya se te ha olvidado qué aparecía en esa zona, era un icono de lupa indicando que podíamos buscar simplemente escribiendo en el recuadro de búsqueda o arrastrar un archivo para buscarlo con Google Lens; eso ha sido sustituido por el símbolo de "+" y una nueva función.

Al pulsar en este botón, se abrirá un nuevo menú con las opciones "Subir imagen" y "Subir archivo"; hacen justo lo que indica su nombre, nos permiten subir nuestros archivos para que Google los analice para realizar la búsqueda que escribamos en el recuadro.

Funciona de manera muy sencilla; al pulsar uno de los botones, se abrirá el selector de archivos, ya sea el de nuestro ordenador o el de nuestro smartphone. Después de elegir el archivo, podremos escribir nuestra duda, como por ejemplo, "¿quién aparece en esta foto?" o "¿qué pone en este documento?".

Sin embargo, lo que Google no dice es que, en realidad, esta es una manera "oculta" de hacernos usar el Modo IA sin decírnoslo. Y es que, si usamos cualquiera de esos botones, se activará el Modo IA incluso si no lo hemos activado manualmente pulsando el botón correspondiente.

De hecho, el botón "+" ha sido sacado directamente de la interfaz del Modo IA, donde cumple exactamente la misma función; a efectos prácticos, Google ha metido una de las funciones del Modo IA en la búsqueda de Google, algo que puede contradecir sus promesas.

El nuevo menú que aparece al pulsar el botón "+" en la Búsqueda de Google El Androide Libre

El Modo IA es una de las novedades más polémicas de Google lanzadas en el 2025. Sustituye la lista de resultados tradicionales de Google por una experiencia basada en inteligencia artificial en la que los algoritmos sacan la información de las páginas y la muestran directamente al usuario.

Cuando Google lanzó el Modo IA, prometió que iba a ser algo opcional y que la lista de resultados tradicional se iba a mantener. Sin embargo, el lanzamiento de esta función de "+" indica que la compañía ya está jugando con la posibilidad de que el Modo IA se convierta en la búsqueda por defecto.

También es obvio que este nuevo botón es un intento de convencer a los usuarios de usar el Modo IA, algo que tal vez es un indicador de que no está teniendo el éxito que a Google le gustaría; y no es el único proyecto de IA en la misma situación.

El hecho de que Google no indique en ningún sitio que se va a usar el Modo IA cuando pulsamos en el botón de "+" es un buen ejemplo de las dificultades que las compañías están teniendo para convencer a los usuarios de usar sus funciones de IA.

Después de la ilusión inicial, todo lo relacionado con la inteligencia artificial está sufriendo rechazo de los usuarios, que lo asocian con contenido de baja calidad generado de manera automática, llamado "slop".

Tal vez de manera confusa, Google Lens no ha sido eliminado de la búsqueda; si arrastramos un archivo a la barra de búsqueda, se analizará con Google Lens en vez de con el Modo IA, lo cual puede ser preferible para usuarios que quieren buscar el origen de una imagen o páginas relacionadas.