WhatsApp se actualiza en España justo para Navidades: las novedades para las llamadas de audio, de vídeo y el chat

Tras la actualización a "Info", ahora WhatsApp acaba de anunciar un paquete de actualizaciones justo para Navidades entre los que se encuentran las notas de voz para llamadas perdidas, stickers para estados y mucho más.

Las tres primeras novedades llegan para las llamadas. Las perdidas ahora permiten grabar una nota de voz o nota de vídeo según el tipo de llamada.

Lo que significa que si no somos capaces de localizar a un amigo o familiar, ahora tendremos la opción de enviar un mensaje de voz o vídeo.

Los chats de audio también reciben otra generosa mejora: la posibilidad de reaccionar a los mismos para compartir con todo el grupo un estado anímico en la forma de emoji.

En las videollamadas ahora el que habla toma todo el protagonismo para recibir la atención del resto de participantes y así sepamos quién está hablando.

Los chats reciben cuatro mejoras y la primera es la integración del modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux en WhatsApp. Lo que producirá mejores resultados para crear esas tarjetas de felicitación desde la app.

También se incluye la posibilidad de animar cualquier foto que pasemos en una conversación para transformarla en un vídeo breve para animar esos chats con amigos o familiares.

Relacionado con los chats, se ha añadido una nueva pestaña de archivos multimedia en la versión de escritorio para buscar documentos, enlaces y archivos multimedia en todos los chats.

Finalmente, la vista previa de un enlace se ha mejorado su aspecto visual para ser más clara, y las URL largas se han simplificado para no interrumpir el flujo del chat.

Hay otras dos funciones para acabar esta lista de novedades de WhatsApp para las Navidades. Los nuevos stickers en los estados que añaden más forma de expresarse y las letras de canciones.

WhatsApp también ha incluido las preguntas para que otros las contesten y los stickers interactivos que se pueden tocar para animarlos.

Hay otra función, aunque para los canales y los administradores, que ahora serán capaces de realizar preguntas a los participantes para recibir el feedback necesario para la mejora del canal.

Con todas estas novedades WhatsApp vuelve a refinar la experiencia de llamadas, chat y esos detalles visuales para animar los estados. También se pueden esperar los emojis para fin de año que llenan la pantalla de confeti al igual que ha hecho en los años anteriores.