Waze cambia para siempre con una de las mejores funciones de Google Maps y que hemos esperado desde hace años

Después de actualizar la app con los informes personalizados basados en el lenguaje natural de la IA de Google, ahora Waze se ha animado a traer una de las funciones más reclamadas por los usuarios, los semáforos.

Waze ha comenzado con las pruebas de los semáforos en sus mapas de navegación. Es una actualización de esas pequeñas, pero que transforma la experiencia de navegación con la app.

Una app a la que nos hemos acostumbrado por disponer de las incidencias en tiempo real que comparte la propia comunidad y que la distinguió desde sus inicios.

De hecho, Google Maps ya cuenta con esta capacidad desde hace tres años. Lo único que el despliegue de los semáforos, de momento, está siendo bastante limitado en Waze.

Según Android Authority desde GeekTime, Waze está probando los semáforos en un único país, Israel. El medio indica que la funcionalidad está disponible en las primeras fases de pruebas.

Lo que significa que su despliegue se está limitando a ciertas regiones del país, así que la espera se puede alargar más de la cuenta para aquel que quiera disfrutar de una función que ha sido muy esperada desde siempre en Waze.

Según indica la captura de pantalla compartida, Waze solo reporta un máximo de tres semáforos al mismo tiempo. Esto se debe a dejar una interfaz más clara y que no esté repleta de iconos de semáforos, lo que podría generar más confusión que otra cosa.

Y en una app que está destinada a ser una herramienta para el conductor, así que en este caso lo ha bordado Waze para seguir ofreciendo una experiencia de usuario muy satisfactoria.

Eso sí, cuando no estamos navegando con la app, la interfaz del mapa sí muestra más semáforos, por lo que en este sentido no se han olvidado de ningún detalle y, si queremos echar un vistazo a la zona, aparecerán todos sus iconos.

Se desconoce cuándo se producirá el despliegue general de los semáforos de Waze, así que en España solo nos queda armarnos con un poco de paciencia para una función que fue confirmada por Waze en el mes de mayo.

Aquí lo tiene bastante fácil, ya que al formar parte de Google, tiene acceso a todos los datos de información de tráfico que incluyen a los semáforos de todas las ciudades que aparecen en la app de Google.