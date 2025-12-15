He probado el nuevo modo de aprendizaje con IA de Google Translate: qué fácil es practicar la expresión y comprensión oral

Justo un poco antes del despliegue de la nueva capacidad de Google Translate para los auriculares, tuve la oportunidad de probar el nuevo modo de práctica de conversación personalizada que nos permite mejorar las habilidades de comprensión y expresión oral.

Es un nuevo modo que está en beta desde hace algunos meses en algunos países y al que habrá que esperar un poco más en España.

Esta nueva vertiente de Google Translate, que lo conocemos bien por su capacidad para traducir cualquier idioma e incluso ahora potenciado por Gemini, convierte a la app en una de las mejores herramientas para aprender un idioma.

Y se debe principalmente porque toca un aspecto que hemos de dominar a la perfección y que es el que más cuesta aprender: mejorar la expresión oral.

Sobre todo porque, a no ser que tengamos a alguien cercano con el que podamos practicar la conversación en inglés u otro idioma, dominar la expresión oral prácticamente exige la interacción persona con persona.

Imagen de las preguntas para personalizar la experiencia de Google Translate

Y es aquí donde Google Translate lo borda, ya que sus prácticas de conversación personalizada nos permitirán hablarle a la IA para que responda consecuentemente en las situaciones relacionadas con el objetivo impuesto de antemano.

La práctica de conversación está "gamificada", lo que significa que iremos completando los días de la semana si mantenemos la constancia.

Imagen que muestra la "gamificación" de Google Translate

Este nuevo modo se basa en mejorar las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral con actividades que personalizará Google Translate y que imitan situaciones cotidianas.

Comenzará con varias preguntas para compartir el nivel de inglés que tenemos, el idioma que queremos practicar y un objetivo que debemos describir.

Comprensión auditiva y expresión oral

Comenzamos con la práctica de comprensión oral y Google Translate comenzará creando situaciones según nuestro objetivo, ya que previamente habremos introducido la razón por la que queremos mejorar el idioma.

En el caso de esta prueba es por posibles conversaciones cuando llegamos al aeropuerto para tomar el avión. Podemos elegir entre practicar la comprensión oral o practicar conversación.

Imagen de Google Translate generando una situación de conversación

Pasamos a la comprensión oral y lo que hace es reproducir un audio de una conversación común como "Bien, su vuelo se ha retrasado. Déjeme comprobar qué vuelos alternativos están disponibles. Deme un segundo".

Lo que debemos hacer mientras escuchamos el audio es pulsar sobre las palabras que aparecen en pantalla al oírlas en la reproducción.

Imagen que muestra los fallos hechos tras la prueba de comprensión oral de Google Translate

Tenemos la oportunidad de poder reproducir de nuevo el audio para revisar las palabras correctas. Una vez hecho, pulsamos sobre comprobar para ver las correctas y los fallos.

Y aquí Google lo borda al permitir, después de ver los aciertos, que podamos reproducir cada una de las palabras o frases para mejorar nuestra comprensión oral.

Una vez terminadas las situaciones en las que nos pone Google Translate a prueba, pasaremos a una tarjeta informativa que nos muestra los días que hemos estado practicando en este modo.

El otro modo es la práctica de la conversación en la que Translate nos va dando consejos de lo que hemos de ir hablando para que recoja lo que hemos dicho y corrija los errores.

Uno de los ejemplos que me puso la IA fue una conversación telefónica con el conserje del hotel para avisarle de una avería que he tenido con una de las bombillas de la habitación.

La conversación se produce en un tú a tú en el que vamos contando nuestro problema y el conserje se va adaptando a lo que vamos diciendo para generar una experiencia muy natural.

Imagen de Google Translate

Lo único que no siempre daba con la tecla, así que en este caso lo que recomendamos es tomarnos la tranquilidad necesaria para hablar despacio y no dispararnos en una conversación como si lo hiciéramos con algún amigo.

Está en fase beta, así que todavía hay margen para que mejore este modo, pero a mi parecer es el más interesante y el que más usaría para entablar una conversación de una hora cada día y así estimular la modulación de la voz para soltarnos a la hora de hablar en inglés u otro idioma.

Genera situaciones reales con la IA de Google

Ambos modos son muy completos, y quién nos diría hace años que íbamos a poder practicar la comprensión auditiva con una IA que va generando situaciones con conversaciones aleatorias y bien dirigidas.

Volveremos a la pantalla de inicio del modo de aprendizaje para revisar las prácticas que nos quedan en el día, la cantidad de palabras practicadas o crear otra práctica de escenario según necesitemos en el día.

Que la IA sea capaz de generar prácticas según necesitemos es otra de las mejores experiencias de esta nueva experiencia de Google Translate, ya que si tenemos que ir al teatro, podemos practicar unas horas antes el tipo de vocabulario y expresiones a las que seguramente nos enfrentaremos.

O como puede ser si tenemos un problema en la habitación como el ejemplo que hemos dado. Aquí tenemos miles de posibilidades para mejorar esas situaciones reales en las que hay un tipo de vocabulario concreto que, conocido de antemano, nos permitirá salir airosos y seguir mejorando la práctica de cualquier idioma.