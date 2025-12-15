Google quiere que le digas adiós a tu Kindle: su app para leer libros en el móvil va a cambiar para siempre con esta función

La gran popularidad de los lectores de libros electrónicos como el Kindle de Amazon nos puede hacer olvidar que, si tenemos un móvil Android, en realidad ya tenemos muchas maneras de leer eBooks en cualquier parte.

Por ejemplo, la propia Google ofrece una app dedicada para libros electrónicos, llamada Google Play Libros o Play Books, aunque lleva un tiempo sin prestarle mucha atención, con pocas actualizaciones y novedades.

Eso va a cambiar, y por supuesto, será gracias a Gemini. La inteligencia artificial de Google se ha integrado ya en la mayoría de las apps de la compañía, y Play Libros no será una excepción como han descubierto en Android Authority.

La última versión de la app de Android Google Play Libros ya permite activar el asistente de Gemini directamente en nuestros libros; aparece como una nueva opción cuando seleccionamos texto o pulsamos en el libro.

La nueva opción se llama "Ask Gemini" ("Pregunta a Gemini"), y como su nombre indica, servirá para preguntar al asistente sobre pasajes concretos, palabras que no conozcamos y mucho más.

Por ejemplo, Gemini nos podría ayudar a entender mejor el libro que estamos leyendo, obteniendo información de reseñas y editoriales y analizando el contenido para sacar conclusiones con un análisis contextual.

Nueva opción para preguntar a Gemini en Google Play Libros Android Authority El Androide Libre

En realidad, Play Books ya cuenta con una herramienta similar, llamada "Definir", pero que funciona más como un diccionario tradicional, mostrando el significado de términos, además de una herramienta de traducción integrada.

En teoría, Gemini debería ser capaz de hacer mucho más que eso, aunque por el momento sus capacidades reales no están claras porque la opción no funciona incluso si es posible activarla ya en el código.

Por ejemplo, Gemini debería ser capaz de hacer resúmenes de nuestros libros, analizar el contenido para explicarlo de manera más sencilla (por ejemplo, con libros de texto o técnicos), u ofrecer contexto de referencias históricas que el autor haya metido.

Este puede ser un motivo de peso para empezar a leer libros en el smartphone, en vez de un lector dedicado como el Kindle; por el momento, Amazon no ha anunciado funciones avanzadas basadas en la inteligencia artificial de Alexa+ que ya ha implementado en los nuevos altavoces Echo en los Estados Unidos.

Por supuesto, mucha gente sigue prefiriendo un lector dedicado por su pantalla de tinta electrónica, que ofrece una experiencia similar a la del papel, algo especialmente bueno para descansar la vista de usar pantallas emisoras de luz todo el día.

Sin embargo, hay que recordar que existen varios lectores de libros electrónicos basados en Android, que pueden ejecutar la app de Play Libros; así que esta puede ser una buena excusa para dar el salto a este tipo de dispositivos más completos y avanzados.